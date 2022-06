Poradna: Záruční list na manželství je nesmysl

To jsem si opravdu myslel od mládí, i když mě nyní moje partnerka podezírá, že to tak dříve nebylo, a já se závaznosti naopak vyhýbal. Faktem je, že ani já jsem do manželství nespěchal, ale měl jsem pro to dobré důvody. Je mi 33 let a jí o dva roky méně. Naše známost trvá relativně dlouho. Chodíme spolu od dvaceti let a za tu dobu jsme se dobře poznali v nejrůznějších situacích. Náš krok do manželství by proto určitě nebyl nějakým nejistým nebo nevypočitatelným krokem do neznáma. Jsem navíc přesvědčený o tom, že pro mě není žádný velký problém s ní spokojeně žít a vytvořit s ní dobrou rodinu.

Vždy jsem s ní také počítal jako s celoživotní družkou, i když jsem o tom nemluvil. Domníval jsem se, že to cítí stejně. Ale zdá se, že to tak není. Protože jsem docela zodpovědný člověk, chtěl jsem vydělat a našetřit slušný obnos, než ji požádám o ruku. Díky němu bychom mohli mnohem snáz založit svou domácnost a uvažovat o vlastním bydlení. To člověk samozřejmě nezvládne za týden. Myslel jsem si, že to tak chápe.

Pak mě ale velmi nemile překvapila její reakce, když jsem jí navrhl, že uzavřeme sňatek. Připadala mi nepříjemně zaskočená. Navíc mi začala podsouvat motivy, které opravdu nemám. Myslí si, že to dělám jen kvůli rodičům. Ti by si samozřejmě přáli, abychom se vzali, konečně už měli děti a oni vnoučata. Zaskočilo mě, že najednou začala pochybovat i o tom, jestli se k sobě vůbec hodíme.

Od té doby se chová odtažitě a připadá mi, že si dokonce vymýšlí různé problémy, které já rozhodně nevidím. Celé ty roky, co se známe, nebyly předmětem našich sporů. Vlastně si po celou dobu naší známosti nevybavuji, že bychom se hádali na nějaké zásadní téma. Vždycky jsme se dohadovali jen o maličkosti.

Také mi vyčítá, že jsem se rozhoupal pozdě. Já to ale považuji spíše za projev odpovědnosti než vypočítavosti a váhavosti. Nakonec mi dala podmínku. Půjdeme spolu do manželské poradny, kde nám prý odborník řekne, zda se k sobě hodíme a zda má naše manželství perspektivu vydržet.

Její podmínka mě nepříjemně zaskočila. Ale řekl jsem si, že jí vyhovím. Pravda, jsem z té situace trochu nesvůj, poněvadž nevím, co od ní mohu čekat. Přece rozhodnutí, jestli chcete s někým žít, musí udělat každý člověk sám. Žádný odborník za něj neurčí, co pro něj je přijatelné, a co už ne. Může se vyjádřit k našim povahám a schopnostem žít s někým jiným ve společné domácnosti, ale rozhodnutí zůstane na nás.