Poradna: Když žena podlehne sociálním sítím, kamarádkám a doma vázne komunikace

Udivilo mě třeba, co všechno ženy řeší. Co jim připadá podstatné, a hlavně, o čem si myslí, že to bude mít ohlas u mužů. Často jsem měl pocit, jako by byly úplně mimo. Třeba na internetu doporučují čtenářkám například určitý typ líčení, ale mně připadá, že jsou po něm zmalované jak velikonoční vejce. Také jim radí, jak si vybrat roztodivné oděvy, které však normálního chlapa spíš vyděsí, než aby se mu v něm líbily. Vysvětlují jim rovněž, jak ho totálně zblbnout, aby se zamiloval a ztratil hlavu. Autorky těchto článků nebo rad však zřejmě počítají s tím, že mužská populace nemá mozek. Dámy, které už nějakého muže obloudily, se na sítích svěřují se svými příběhy ze života. Často se v nich prezentují jako trpitelky, kterým jejich partner ničí život. Přitom na těch samých sociálních sítích a webech čtou s chutí doporučení, jak si takového tyrana šikovně ulovit. Prostě blázinec. Jsem podruhé ženatý a máme dvě krásné děti. První manželství byl omyl nezralého mládí, z obou stran. Proto jsem podruhé vybíral s rozmyslem. Se svou ženou jsem si báječně rozuměl. Měla smysl pro rodinu i pro domácnost a byla moc hezká. Hlavně jsem ale oceňoval, že je veselá, do všeho se pouští s chutí a z ničeho nedělá tragédii. Prostě báječná holka do nepohody. Za deset let z toho zbylo jen to, že je hezká. Bývá často popuzená, otrávená a zamračená. Také se vzteká, štěká na mě nebo mi něco vyčítá. Nerozumím tomu proč. Vydělám docela hodně, rozhodně nadprůměrně, mám ji rád a své děti přímo zbožňuji. Je pravda, že na ně mívám méně času, protože se hodně věnuji práci. Ale v životě je vždycky něco za něco. Do hospody ani za ženskými nechodím, jen si občas zahraju s kamarádem tenis. Doma ženě pomáhám. Navíc mě baví ledacos vylepšovat. Neštítím se jakékoliv práce a leccos zvládnu. Pokud žena onemocní, klidně uvařím, vyperu a uklidím. Když se jí zeptám, jestli chce s něčím pomoci, divně se zatváří a řekne, že ne. Nebo si rýpne, že mě to má trknout. Klesl jsem dokonce do role sexuálního loudila. Jsem stavař, a ne inženýr lidských duší, abych věděl, co se jí honí v hlavě. Sondoval jsem u kamarádů jejich zkušenosti. Po delší debatě jsme celou věc uzavřeli s tím, že moje choť už neví, co roupama dělat. Prý ji rozmazluji a ji pálí dobré bydlo. Já si myslím, že za tím bude něco jiného. Je pracovitá a děti i domácnost má jako ze škatulky. Nevím, kde se stala chyba. A do jaké míry jsem se na současné situaci podílel já a do jaké ona.