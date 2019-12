Poradna: Budoucí tchyně a její vliv na syna

Dobrý den, mému příteli je 34 let a posledních 20 let žil jen se svou matkou, které je 60 let. Otec přítele zemřel před 5 lety, jeho bratr se zabil. Poznali jsme se s přítelem před 2 lety a záhy jsem se k němu a jeho matce nastěhovala, což byla chyba. Neustále jsme se hádaly. Vše jsem dělala špatně, padaly i vulgarity. Po roce jsem tedy řekla dost a chtěla jsem se s přítelem rozejít, protože jsem neustále nechtěla být až tou druhou, kdy pravda byla vždy na straně matky. Přítel se tedy rozhodl matku odstěhovat k jeho babičce. Bydlíme teď sami, nicméně život partnera stejně dál řídí tchyně, s kterou je v neustálém kontaktu. Vsugerovala mu, že má infarkt a od té doby on sám trpí panickými atakami. Několikrát u nás byla záchranka a závěr byl vždy shodný - panická ataka. Sám přítel mi několikrát řekl, že důvodem jeho potíží je matka, která ho neustále deptá a straší smrtí. Popravdě nevím, jak v tom mohu být příteli nápomocna, zvlášť když s jeho matkou nemám dobré vztahy. Navrhovala jsem, že bychom se mohli odstěhovat někam dál od jeho matky, ale nechce. Raději tak dál poslouchá svou matku a mě nechává na druhé koleji. Je mi to líto, protože jinak si s partnerem opravdu rozumíme a vím, že když je bez matky, je moc fajn. Neumím si ale vůbec představit, jak by vše fungovalo, kdybych s ním založila rodinu.