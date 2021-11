Pět způsobů, jak lidé nevědomky sabotují všechny své vztahy

Myslíte si, že můžete změnit způsob, jakým ostatní lidé jednají a jak se cítí, a to i ve vztahu? Výjimečně možná ano, ale většinou nikoli. A jediný, komu to ve výsledku ublíží, budete vy. Budete neustále frustrovaní, protějšek se pak bude cítit nejspíš odsuzován či ponižován. To povede k tomu, že oba časem „vypnete“ a rezignujete na řešení problémů. A to málokterý vztah ustojí.