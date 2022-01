Pět záludných návyků, které poškozují vaše přátelství

„Pokud vás přítel žádá o radu, je to jedna věc. V případě, že ale rady sypete z rukávu jedna báseň, pak můžete rychle narazit,“ říká socioložka Jan Yagerová pro Huffington Post. Často se navíc stává, že dané problematice zcela neporozumíte a celou věc špatně odhadnete. Příště se raději zeptejte svých přátel napřímo, jestli chtějí znát váš názor, nebo ne.

„Jednou z nejčastějších stížností mezi přáteli je pocit, že ho ten druhý neposlouchá nebo nejeví zájem o to, co se v životě toho druhého odehrává. Člověk, který se svého přítele neptá na život, zanechává v lidech pocity nejistoty a ignorace,“ říká Yagerová.

I ta nejhladší přátelství někdy narazí na hrbol. V určitém okamžiku může například váš přítel vyřknout nebo udělat věc, která vás zamrzí. Důležité je ale to, jak se k dané situaci postavíte.

„Často se stává, že i když nám daný přítel ublíží, raději se stáhneme a necháme problém vyšumět. Konfrontace přitom zdaleka nemusí být tak nepříjemná, jak se na první pohled může zdát. Stačí vnést do příštího setkání upřímnou diskusi na téma, které vás v minulosti zranilo. Díky této dávce upřímnosti získá vaše přátelství hlubší kořeny a na opravdovosti. Pamatujte, že skutečné přátelství znamená opravit to, co nefunguje,“ říká odborník na mezilidské vztahy Adam Smiley Poswolsky.