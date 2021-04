Nechoďte do postele naštvaní aneb Jak si ve vztahu nezadělávat na další potíže

Možná jste to slyšeli od vlastních rodičů či kamarádů, možná někde četli. Tvrzení „nechoďte do postele naštvaní” se mezi lidmi šíří již dlouho. Rozhodně ale nejde jen o nějaké babské či kamarádské nepotvrzené rady.

Znamená to tedy, že se kvůli tomu nejen ráno budíme naštvaní, ale rovněž si tyto nevyřešené emoce neseme i do dalších hádek.

Odborníci poukazují na to, že kromě zbytkového stresu, který v sobě neseme, pokud uléháme s nevyřešenými problémy v hlavě, se může celá situace negativně projevit na mentálním i fyzickém zdraví. A také trvale poškodit vztah.

Podobně to vidí i vztahový poradce Keith Dent. „Každou další hádku to jen zhorší, a to jen proto, že jste nebyli schopni vyřešit dřívější problém.” Zároveň ale dodává, že životní styl jedinců v různých vztazích, stejně jako pracovní nasazení, případně špatné načasování ne vždy umožní problém vyřešit ještě tentýž den.