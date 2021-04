Manuál pro manželské páry aneb Jak na skvělý sex s dlouholetým partnerem

„Pokud je pro vás sex důležitý, pak mu musíte dát přednost před jinými aktivitami. Chápu, že obzvláště s dětmi to není jednoduché, ale rozhodně to není nemožné,“ říká pro Healthline.

Láska vs. chtíč: Zjistěte, co ve vašem vztahu převládá

Láska vs. chtíč: Zjistěte, co ve vašem vztahu převládá Vztahy a sex

Co to v praxi znamená? Zkuste si sex naplánovat na určitý den i hodinu. I když by se mohlo zdát, že plánování sexu zabíjí veškerou romantiku, opak je pravdou. Navíc se na daný den budete těšit, a tím pádem bude stoupat úroveň vašeho vzrušení.