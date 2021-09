Jste připravena na manželství? Pět ukazatelů, které odhalí pravdu

Ruku na srdce, v každém vztahu se najdou drobnosti, které lze vylepšit. Možná by váš partner mohl automaticky vynášet odpadky, možná by nebylo na škodu, kdyby nenechával ponožky na zemi. To všechno jsou ale naprosto normální záležitosti, které nemají zásadní dopad na podobu vašeho vztahu. Pokud ale žijete po boku muže, jehož vlastnosti nebo záliby se vám příčí, pak se do vdavek v žádném případě nehrňte.