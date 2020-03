Časté lži, které ženám ničí jejich sexuální život

Díky internetu, sociálním sítím, časopisům ale i z informací okolí a přátel je v dnešní době mnohem snazší se dozvědět odpovědi na to, co nás po sexuální stránce trápí. Mnohá tabu již během let padla, a tak není problém najít odpověď i na otázky velmi intimního charakteru.

Ne vše, co se ale z doslechu nebo i v psané formě dozvíme, musí nutně být pravda - a to ani tehdy, pokud se jedná o již dlouho zavedené „pravdy”, kterým prostě všichni věří. Takové lži pak zbytečně ničí, nebo přinejmenším znesnadňují sexuální život mnohých lidí.

Přehled několika nejčastějších, obecně uznávaných „lží”, které komplikují život a sexuální vztahy převážně ženám, přinesl server Daily Mail.

Lež: Muži mají vyšší libido než ženy

Dlouhou dobu je „obecně známo”, že muži chtějí sex více a častěji než ženy. Jak ale naznačuje nedávný průzkum, je velmi zásadní, jakým způsobem se podobná zjištění „měří”.

Chutě na sex totiž v mnohém nejsou natolik rozdílné, jak se mnohým zdá. A nerozhodují o tom jen hormony.

Ano, mužské sexuální hormony jako testosteron hrají důležitou roli v sexuální touze. A ano, muži mají hladinu těchto a podobných hormonů častěji vyšší než ženy. Podle odborníků ale neexistuje významný rozdíl mezi hladinami těchto hormonů u žen s vyšším, nebo naopak nižším libidem. Brát tak hormony jako základní směrodatný ukazatel není vhodné (jak je to často uváděno).

Touha je totiž často ovlivňována i řadou dalších faktorů (biologické procesy, psychologické nebo fyzické faktory), které se samozřejmě mohou u žen a mužů lišit, proto je před obecným výsledkem třeba zhodnotit i tyto faktory.

Lež: Muži si užívají sex více než ženy

Obecně je tak nějak „veřejně známo”, že ženská kapacita pro sexuální potěšení je menší než u mužů.

Neexistuje ale žádný spolehlivý výzkum, který by to potvrdil. Stejně tak odborníci tvrdí, že ženské tělo není sexuálně „složitější” na uspokojení než to mužské. Jak dodávají, ženy i muži jsou schopni pomocí masturbace dosáhnout orgasmu poměrně stejně rychle (více než 95 % dosáhne spolehlivě orgasmu).

Co se týče sexu mezi mužem a ženou, míra mužů, kteří při styku dosáhnou orgasmu, zůstává kolem 95 %, u žen ale klesá na 65 %. Je to i z toho důvodu, že ženy samy uvádějí, že nejspolehlivější způsob, jak vyvrcholit, je pro ně právě masturbace. Na druhém místě je stimulace klitorisu partnerem, případně orální sex.

Až na posledních příčkách je samotný vaginální sex (což v mnoha případech vysvětluje nižší procento orgasmů při styku u žen).

Lež: Muži iniciují sex častěji než ženy

Z dávné minulosti v sobě mají mnozí zakořeněno, že zatímco muži mají být iniciátory sexu, ženy jsou ty, které „čekají”. To už ale dlouho není pravda.

Jistý sexuální průzkum spolehlivě potvrdil, že tento trend se dozajista změnil a muži i ženy iniciují sex poměrně stejně často.

Lež: Na muže je vyvíjen větší tlak ohledně výkonu

Vývojová historie lidstva z mužů během let učinila něco jako „umělce sexu”, což jim dozajista nepomáhá k lepšímu pocitu při sexu, spíše nahrává obavám, zda budou v posteli dost dobří.

Nejsou ale rozhodně jediní, na koho je vyvíjen velký tlak. Podobně jsou na tom i ženy. Ideální partnerka by totiž měla být skvělá i po sexuální stránce a svého partnera podporovat. To ale často vede k tomu, že ženy ve snaze „uspět v dané roli” podporují partnera tím, že při jeho selhání či potížích předstírají vlastní orgasmus, aby neranily jeho city.