Ach, ta komunikace aneb Jak se vyznat v tom, co ženy říkají

Muži mívají často tendenci mluvit o svých potřebách, zatímco ženy o svých pocitech. Muži se navíc někdy proviní tím, že toho neřekli „dost“.

„Jinými slovy – ženy neslyší, co muži říkají. A my ženy jsme naopak někdy vinny tím, že neříkáme to, co máme na mysli,“ vysvětluje pro server Yourtango vztahová koučka Lorna Pooleová, která podle vlastní charakteristiky „pomáhá ženám vyhnout se špatným mužům a zaujmout naopak ty pravé a porozumět jim“.

V návaznosti na to nabízí i pár jednoduchých rad pro muže, jak si vyložit některé nejčastější ženské fráze.

Fajn

Jednoduché slovo, které bývá často využito na konci hádky, když ženy cítí, že mají pravdu, ale už dál nechtějí poslouchat mužské argumenty. Muži si to obecně vykládají tak, že mají být zticha (což je mnohdy i požadováno).

Nic

Bývá častou odpovědí na otázku „Co se děje“. Jenže nic v tomto případě většinou znamená „něco“, kvůli čemuž bývají muži často v pozoru. „Nic“ tak mnohdy signalizuje budoucí hádku, která bude nejspíš hodně rychlá a možná skončí slovem „fajn“.

Musíme si promluvit. Přemýšlela jsem…

Častý výklad podle koučky zní: „Měl bys tiše naslouchat, když budu popisovat věci, které jsi pokazil.“

Ten muž mě „balil“

I tady je výklad podle koučky poměrně jednoznačný. „Dávej na mě pozor a neber mě jako samozřejmost, protože ten muž támhle s radostí zaujme tvé místo.“

Když se ženy cítí nejistě, rády mužům připomínají, že i u jiných mají svou „hodnotu“.

Cože?

Ne, opravdu nedává najevo, že nic neslyšela. Čím vyšší a důraznější tón tento jednoduchý dotaz doprovází, o to větší nesouhlas s tím, co muž řekl, žena projevuje a dává mu možnost danou věc změnit (pokud možno co nejrychleji).

Aby ale nebylo cíleno jen na muže, i ženy si mnohdy vykládají věci zcela jinak, než jsou míněny. Mužovo dobře míněné vyjádření obavy ve stylu „Je všechno v pořádku? Vypadáš unaveně,“ je ženami často spíše interpretováno jako „Vypadáš hrozně“.

Podobné je to i s požadavky na různé práce v domácnosti. Nevinná mužova odpověď „Udělám to za chvíli“ je pro ženy spíše odpověď ve smyslu „Ale můžeš si to udělat i sama, protože nemám v úmyslu to brzy udělat.“

I když se nad tím budou mnozí muži i ženy rozčilovat, takové věci se bohužel stávají velmi často, jak potvrzuje koučka Pooleová. Správná a rozmyšlená komunikace je tak opravu potřebná. Aktivní naslouchání je klíčem k úspěchu, stejně jako zachovat chladnou hlavu a uvědomit si, že existují zásadní rozdíly ve způsobu, jakým sdělujeme své potřeby.