1. O své partnerce

Pokud už se v mužské fantazii objeví nějaká postava, bude to vždy jeho partnerka. Většinou jsou tyto fantazie plné věcí, které už s ní dělal anebo touží dělat.

„Na rozdíl od lidového povědomí, že muži sní o nepřeberném množství sexuálních partnerek, které často nemají ani známé tváře, realita je taková, že ženy v jejich snech skutečně existují a jsou jim i velmi blízké,” vysvětluje pro Daily Mail odbornice na vztahy Tracy Coxová.

2. O sexu ve třech či skupinovém sexu



Osmdesát devět procent mužů sní o sexu ve třech, přičemž ve složení trojice preferují jeden muž na dvě ženy, tedy stejné složení, které upřednostňují i ženy.

Jedna z žen je přitom z největší pravděpodobností jeho partnerka, přičemž druhou dívkou je často její nejlepší kamarádka. Ve své fantazii přitom obě ženy přivádí opakovaně k hlasitým orgasmům.

Skupinové sexuální fantazie bývají obvykle plné opojné směsice exhibicionismu, voyeurismu, bisexuální zvědavosti a lidské touhy po nadbytku.

Ve skutečnosti jsou ale muži často rádi, když dokážou uspokojit jednu partnerku, proto u většiny z nich sex ve třech či skupinový sex v reálném životě vzbuzuje spíše paniku.

3. O BDSM technikách

Fantazie mužů jsou často plné nadvlády, či naopak podrobení. Ačkoliv si mnozí myslí, že muži rádi přebírají nad ženou kontrolu, je tomu přesně naopak.

Ve většině případů jsou muži raději, pokud při sexu nad nimi ženy získají převahu. Je pro ně totiž mnohem více vzrušující, když jsou ženy iniciátorkami a vyžadují po nich věci, které mají rády.

4. O orálním sexu

Pro mnohé muže neexistuje nic vzrušivějšího a uspokojivějšího, než když jim žena svými ústy laská jejich penis. Zvlášť úžasné je pro ně vnímat, jak žena samotný orální styk vášnivě prožívá. Jejich největším přáním tedy je, aby to žena nedělala jen kvůli nim, ale i kvůli svému vlastnímu potěšení.

Často si tak představují, jak ženy doslova žadoní, aby si jejich božský penis mohly do svých úst vzít.

Čím více se tedy ženy orálnímu sexu brání, tím více si jej muži přehrávají ve svých fantaziích.

5. O sexu s nějakou novou ženou

Každý muž jednou za čas zatouží po milování s někým jiným než s partnerkou. Většině z nich přitom postačí, když se tak děje pouze v jejich fantaziích. Zajímavé je, že pro většinu mužů je mnohem více vzrušující, pokud získají od své partnerky povolení k sexu s někým jiným, než když ji za jejími zády podvádějí.

6. O nových vzrušujících aktivitách



Mužské fantazie se také často týkají věcí, které při milování s partnerkou neprožívají. Líbí se jim tedy cokoliv nového a pozměněného. Například nové polohy při milování, neotřelá místa, ale i např. velmi živočišný a vulgárnější sex, zvlášť pokud ho s partnerkou neprožívají.

7. O análním sexu

Anální sex dopřeje svému partnerovi málokterá žena. Většina z nich přitom po něm touží víc než po čemkoliv jiném. Neznamená to přitom, že by měli mít bisexuální sklony, jen prostě touží poznat dosud nepoznané.

Navíc je všeobecně známo, že konečník je celý prostoupen nervovými zakončeními, tudíž se jedná o místo, díky němuž dokáže jedinec prožít doslova nadpozemské vzrušení. Jelikož se mnohé ženy tomuto způsobu milování brání, muži si jej často dopřávají právě jen ve svých fantaziích.

8. O sledování partnerky při sexu s někým jiným

Jak ukázal jeden výzkum, až 58 % mužů si ve svých fantaziích představuje, jak sledují svou vlastní partnerku při sexu s někým jiným. Psychologové to vysvětlují tím, že se tak muži vyrovnávají se strachem z nevěry partnerky, nebo si tak naopak dodávají na sebevědomí, protože mají tak nádhernou partnerku, že po ní touží i jiní muži.

Vědci to ale také přičítají skutečnosti, že s těmito fantaziemi muži prožívají intenzivnější a hlubší milování. Představa nevěrné partnerky v nich vyvolává snahu svou intenzitou vytlačit soupeře.

9. O sledování dalších lidí

Všichni jsme svým způsobem voyeři. Většinu lidí vzrušuje sledování porna i prohlížení si nejrůznějších obrázků. A je pravděpodobné, že by se tak dělo i v případě sledování někoho cizího při reálném sexu. Jelikož se tak děje max. na swingers party, kam se mnoho párů neodváží, opět vše probíhá alespoň na úrovni fantazií.

Podle odborníků to ale může značit i sexuální sebevědomí a určitou formu narcismu, kdy si dotyčný následně představuje sám sebe ve stejné roli, přičemž by byl přesvědčen, jak by byl on sám mnohem lepší než daný muž.

10. O zaškolení starší ženou



Téměř každý muž v určitém okamžiku svého života sní o sexu se starší ženou, přičemž mnozí z nich si to poté vyzkouší i v reálném životě. Starší ženy jsou vnímány jako sexuálně zkušené, které jsou naprosto skvělé ve všem, co dělají.

Sex si také mnohem více užívají a také rády experimentují a mužům dovolí mnohem víc než mladé dívky. Navíc vědí, co chtějí a dokážou si i říct, co se jim líbí, či nelíbí, tudíž je muži i mnohem snáze uspokojí.