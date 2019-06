Jaroslav Zvěřina, Právo

Nejrůznější internetové seznamky nebo prostě jenom sociální sítě jsou toho čítankovým příkladem. Na internetu mohou lidé velmi úspěšně předstírat třeba povolání, věk, ale dokonce i pohlaví.

Když se dneska ptám svých klientů, kde se seznámili s partnerem, stále častěji slýchávám lakonické: na internetu. A to i od lidí s mizivým vzděláním, od kterých bych velkou zběhlost v zacházení s počítači nebo elektronickým zařízením neočekával.

Stejně jako bych nevěřil, že se na internetu dokážou tak slušně orientovat. Nemají totiž problémy jen s pravopisem, ale často i s psaním. To jim však nebrání surfovat po sítích.

Spousta internetových seznamek je nesporně seriózních, spousta ne. Jako sexuolog a soudní znalec se často setkám s problémy třeba v homosexuální komunitě. Mladí gayové se díky internetu dostanou dřív mezi dospělé homosexuály a začnou dřív i sexuálně žít.

Skočí do sexuálního života rovnýma nohama, a dost často i natvrdo. To pro ně nemusí být zrovna moc pozitivní zkušenost, která by byla přínosná pro jejich lidské zrání.

Pornografie nikdy nebyla tak dostupná jako dnes



Samostatnou kapitolou je sledování pornografie na internetu. Ještě nikdy v historii lidské civilizace nebyla tak dostupná jako dnes. A to nejen pro dospělé, ale také pro dospívající, nebo dokonce i děti. Jejími konzumenty jsou především muži, i když prý stoupá také počet žen, jež vzrušuje.

Někteří sexuologové a další odborníci diskutují o možném negativním vlivu pornografie, zatím se ho však nepodařilo úplně přesvědčivě dokázat. Je ale možné, že její pestrá nabídka snižuje počet sexuálních styků mezi stálými dvojicemi, protože muže někdy přitahuje víc virtuální svět než jejich reálné partnerky.

Zneužití lidské důvěry



Množství různých sporných sexuálních aktivit, přestupků a někdy i zločinů na internetu stále roste. Internetové sítě totiž nabízejí řadu možností, kterým spousta lidí neodolá. Páchají je hlavně dospělí muži. Jejich obětí jsou nejčastěji děti a dospívající jedinci obou pohlaví.

Ale nemusí jít vždycky jen o činy za hranicí zákona nebo vžitých společenských norem. Někdy jde o docela obyčejné zneužití lidské důvěry.

Obětí se často stávají lidé, kteří se ocitnou ve složité životní situaci. Kvůli tomu, že jim zemře partner nebo zápolí se zdravotními problémy anebo se prostě cítí osamocení a hledají nějakou spřízněnou duši. Místo toho se stanou „chutným soustem“ pro podvodníky, kterým nejde o nic jiného než o trochu sexuálního rozptýlení.

Internet je rájem i pro pedofilně orientované muže. To obvykle nejsou žádní primitivní zvrhlíci, jak si myslí spousta laiků. Často to jsou lidé inteligentní, kteří dokážou velmi obratně dostat své naivní oběti přesně tam, kde je mít chtějí.

Široké možnosti internetu mohou představovat problém i pro zhruba 25 % mladých lidí, kteří žijí v rozháraných a nestabilních rodinách. Jde často o jedince citově nevyzrálé a neukotvené. To z nich dělá potenciální oběti. Drogových dealerů, organizátorů prostituce i nejrůznějších dobrodruhů.

Ale ještě větší šance vytváří kyberprostor pro prostituci. Prostřednictvím internetu se neživí jen profesionálky. Také si díky němu přivydělávají nejrůznější společnice, studentky, maminky z domácnosti a řada dalších podnikavců.

Internet jim díky své anonymitě nabízí docela dost možností. Snaží se děti a mládež zlákat k občasnému sexu za peníze, ale někdy třeba i k prostituci.

Sex s dětmi za úplatu



O ledasčem vypovídá případ 14leté dívky, která se po internetu nechala přemluvit k souloži. Muž za ní přijel domů ještě ten samý den a s dívkou si to „užil“. Slíbil jí za pohlavní styk několik tisíc korun. Jenže po sexuálním aktu se ji snažil odbýt pár stovkami. To dívku naštvalo a udala ho policii. Člověka samozřejmě hned napadlo, kolik takových případů zůstane neodhalených, když pánové řádně platí.

Taková sexuální korupce dětí a mládeže se navíc neodehrává jen mezi heterosexuály, ale také v homosexuální minoritě. Ovšem ne všechny sexuální loudily, kteří se pohybují na internetu, pudí k podobným dobrodružstvím nějaká sexuální deviace. Často se tady setkáváme s delikventy, kteří jednoduše jenom lační po málo obvyklých sexuálních zážitcích.

Největším problémem sexuálního zločinu na internetu je ochrana nejčastějších obětí, tedy už zmíněných dětí a mládeže. Tady musí sehrát rozhodující roli rodiče. Jednak by své potomky měli upozornit na různá úskalí a nebezpečí, která na internetu číhají. To ale znamená, že o nich sami musí něco vědět.

Většina dětí netuší, jaká rizika na ně na internetu číhají, nebo je dost podceňují. Cítí se na internetových sítích bezpečně. Jenže to může být velice zrádný pocit.

Rodiče by navíc měli mít přehled i o tom, kde se jejich ratolesti na sítích pohybují a s kým komunikují. Pokud těmto věcem nerozumějí, měli by zaplatit odborníkovi, který to velmi snadno zjistí. Podezřelé nebo rizikové aktivity pak dokáže jednoduše zablokovat.