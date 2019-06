bok, Novinky

V éře našich babiček či prababiček i v době nejmodernějších technologií seznamování bylo a vždy bude jedním z důležitých mezníků mezilidských vztahů. Je třeba udělat co nejlepší dojem, ale zároveň se nepřetvařovat a nedělat se zebe někoho jiného.

Aby první rande proběhlo pokud možno co nejlépe a bez možných „kiksů”, radí odborníci vyhnout se hned na začátku některých věcem, které by mohly znamenat problém.

Nevzdávejte to

Jakkoli veliká mohou být očekávání ohledně potenciálního partnera, je třeba si narovinu přiznat, že vše může být zcela jinak. Především v době různých on-line seznamek, kde je častým nešvarem nadhodnocovat a překrucovat realitu, může být první osobní setkání hotovým zklamáním.

Pokud už se tak stane, a vy po pár minutách zjistíte, že si s dotyčným opravdu nemáte co říct, nepodléhejte pokušení utéct bez rozloučení ještě před předkrmem. Ať je realita jakákoli, slušnost velí zůstat alespoň na jeden společný drink, vysvětluje pro Independent vztahová odbornice Madeleine Mason Roantreeová.

„Pokud opravdu nemusíte urgentně zmizet, nedělejte to. Vždy mě překvapuje, kolik lidí si myslí, že jednoduché vypaření se je tím nejlepším způsobem, jak dát najevo, že nemají zájem. Ve skutečnosti je to ubohé a zbabělé,” dodává.

Nekritizujte

V knižním díle amerického spisovatele Neila Strausse s názvem Hra, kde se autor věnuje kromě jiného „osvědčeným” seznamovacím technikám, povzbuzuje muže, aby ženy při seznámení a svádění „kritizovali”.

Vztahová odbornice ale podobné chování důrazně nedoporučuje, o to víc na první schůzce. Hrát s někým nekalou hru jen proto, abyste ho dostali tam, kam chcete, se jednoduše nevyplácí.

„Obvykle to zájemce o dlouhodobý vztah pouze odradí,” vysvětluje odbornice.

Nemluvte o budoucnosti

Možná společná budoucnost patří k častým myšlenkám, když se dva lidé seznamují, není třeba ale zavádět řeč na toto téma ihned na první schůzce. Svatba, zakládání rodiny nebo pořizování společného bydlení jsou skvělé plány, které ovšem musejí uzrát.

„Raději se soustřeďte na to, co máte teď a tady,” doporučuje vztahová koučka Jo Hemmingsová.

Nedělejte ze schůzky výslech

Je jasné, že nejen první schůzka, ale i případné další, se ponesou v duchu seznamování a zjišťování informací jednoho o druhém, pokud si dva lidé padnou do oka. I to ale není radno uspěchat. První schůzka by se proto rozhodně neměla změnit ve výslech ve stylu, jak to s námi vidíš za několik let, kam se chceš v práci posunout atd.

Nevoďte si na rande kamarády



Je pochopitelné, že z první schůzky může být nejeden člověk nervózní, ani to ale není ospravedlnitelným důvodem, proč si brát na první rande nějakého kamaráda či kamarádku jako morální podporu.

„Pro osobu, se kterou se setkáváte, je takový doprovod minimálně nepříjemnou záležitostí,” vysvětluje Roantreeová.