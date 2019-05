Tereza Lindauerová, Novinky

Kdy je pro muže sex nejlepší

I když se sexuální preference nedají zobecnit, je podle amerického průzkumu až pro 80 % mužů důležité, jak moc je partnerka při sexu aktivní. „Aktivita ženy je pro mnohé muže symbolem toho, že jí o sex opravdu jde, že to nedělá, jen aby partnerovi udělala radost. Důkazem lásky tak pro mnohé muže je, když žena sex iniciuje, vymýšlí nové praktiky a celkově je aktivní,” vysvětluje pro US News sexuolog John Lobbo.

Další věc, kterou mají muži skutečně rádi, je orální sex. Jak ukázal průzkum, pro 70 % dotázaných je orální sex jednou z nejpříjemnějších praktik vůbec. Bohužel ne všechny ženy jej mužům dopřávají, mnohé z nich mají z této aktivity doslova panickou hrůzu. Samotné ženy si ale orální sex také rády užívají, na rozdíl od mužů si o něj ale stydí říci, a když už na něj dojde, často se při něm nedokážou uvolnit.

Na pomyslné bronzové příčce se pak u mužů umístilo svádění, milostné hry… Žena by podle nich měla být rafinovaná ve svádění, na pomoc by si měla vzít sexy prádlo, někteří pánové dokonce touží po převlecích…

Každopádně muži touží po rafinovaném svádění, které vyústí v divoký sex. Svoji roli vidí podle Johna Lobba spíše pasivně, žena by měla být tou, která vše vymyslí, a chováním vydráždí mužovu představivost.

Po čem muži naopak netouží?

Jednoznačně po sexu za odměnu, ten v nich vášeň opravdu neprobouzí, stejně jako předem naplánovaný sex ve stylu – každou sobotu večer můžeme…

Na rozdíl od lechtivých hovorů v posteli, které mají muži rádi, ty vážnější, které mají ženy tendenci rozvíjet po sexu, přímo nenávidí.

Přestože to tak podle předchozího textu moc nevypadá, muži také nechtějí ve své posteli herečku - tedy žádné „nahrané“ chování a výkony. Touží po tom, aby jejich partnerka sex opravdu prožívala a užívala si ho stejně jako oni.

Jaká je ženská představa dokonalého milování

Je asi jasné, že rozdíl mezi ženským a mužským uvažováním je většinou dost propastný. Ženy mají sex sice rády jako muži, ale jejich přístup je spíše emocionální a pocitový než čistě fyzický, aspoň na začátku.

„Ženy chtějí v sexu romantiku. Jsou i výjimky, ale těch je málo. Většina žen touží po svádění, ale ne ve smyslu, že se budou před mužem promenádovat v sexy prádle, ale po něžných dotycích a dlouhé líbací předehře…,“ upozorňuje sexuolog.

Z pohledu 90 % žen se tedy krásný a vzrušující sex neobejde bez líbání. Bohužel jak vyplynulo z průzkumu, jen málokterá žena je s líbacími výkony svého partnera spokojena, dokonce polovina z nich si myslí, že muži líbat většinou neumí.

I druhé místo obsadila předehra, nikoli samotný sex – ženy touží po vášnivé předehře, do které by měla být zapojena jejich ňadra, což se podle všeho moc často neděje. Muži se sice rádi na prsa dívají, uspokojuje to jejich vlastní fantazie, ale často již přesně nevědí, co s nimi dělat, aby si to i ženy užívaly. Pokud tedy muži touží své partnerky rozvášnit, neměli by při předehře zapomínat na hrátky s ňadry a předně s bradavkami.

Z pohledu samotného sexu ženy preferují něžně smyslný akt, který v sobě nezahrnuje žádná akrobatická čísla z Kámasútry, ale jen polohy, při nichž se dokážou uvolnit a cítit se pohodlně. Rády si také při milování s muži hledí do očí. Polovina žen pak preferuje pozici zezadu, ale ideálně před zrcadlem, kde mohou partnera pozorovat.

Co ženám „nevoní“?

Tak především, když muž hned po sexu „odpadne“ a usne. Dále, když vyžaduje pochvalu za svůj sexuální výkon.

Více jak 70 % dotázaných žen nesnáší rychlovky po tmě, stejně jako muži nemají rády sex za odměnu, nebo ten předem domluvený, obě varianty totiž postrádají romantiku.