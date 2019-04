lin, Novinky

1. Buďte galantní

V dnešní době najít gentlemana, to je jako hledat jehlu v kupce sena. Muži zapomínají otevírat dámám dveře, přisunout židli nebo je oblékat do kabátů. To je ale škoda, protože v době Tindru a jiných seznamovacích aplikací vás právě tyto vlastnosti dokážou odlišit od mas.

Obě pohlaví by se pak měla zavázat k tomu, že zavolají, když to slíbí, nebudou mluvit celou schůzku jen o sobě a ujistí se, že oba dorazili dobře domů.

„Nešetřete na rytířském chování. Díky němu uděláte dojem, a navíc si díky vám bude někdo druhý připadat výjimečný,” říká expertka na randění Samantha Burnsová pro Huffington Post.

2. Nechte si záležet na oblečení

Zapomeňte na randění ve sportovním nebo ušmudlaném oblečení. Místo toho si dejte pokaždé záležet. Nikdy nevíte, jestli zrovna příští rande nebude to pravé, a přece nechcete první dojem zkazit nevhodným outfitem.

„Vždy se oblékejte tak, jak to nejlépe umíte. Dáte tím svému protějšku najevo, že vám na něm záleží,” říká koučka Kimberly Seltzerová.

3. Svým přátelům představte jen vážnou známost

Nenuťte své přátele, aby museli vydržet další trapné setkání s osobou, kterou nejspíš už nikdy neuvidí. Představte jim až člověka, se kterým víte, že to myslíte vážně a chcete, aby byl součástí i vaší party.

„Přátelé mají navíc tu moc, že dokážou poznat, jestli se k vám dotyčný či dotyčná hodí. Dokážou vám sdělit varovné signály v momentech, kdy jste zaslepení láskou a nevidíte věci jasně,” říká Burnsová.

4. Nechte se dobývat

Jistě, není nic špatného na tom, nechat využít erotického napětí na první schůzce a proměnit ho v divokou noc. Zamyslete se ale, jestli je to opravdu to, co chcete. Pokud se totiž necháte déle dobývat, dáte tím najevo, že nejste lehce dostupní, a navíc tím prodloužíte zmíněné sexuální napětí.

„Někdy máme tendenci skočit přímo do postele, a přitom se tak ochuzujeme o romantickou předehru, která tvoří důležitou složku celého vztahu,” říká zakladatelka seznamky Fay Goldmanová.

5. Místo zpráv si volejte

Je zcela pochopitelné, proč si lidé raději posílají sms zprávy, než volají. Je to časově méně náročné, můžete si rozmyslet, co chcete napsat, popřípadě se poradit s kamarády a emoce můžete vystihnout pomocí anonymních smajlíků.

Pokud ale vystoupíte ze své komfortní zóny a místo psaní zpráv vsadíte na hlasové hovory, uvidíte, že to váš vztah prohloubí a bude více intimní.