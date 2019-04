bok, Novinky

Soukromí vyšetřovatelé ze své praxe umí mnohem snáze poznat, zda podezřelý nevěrník před svou polovičkou něco, nebo dokonce někoho, skrývá.

Server Independent přinesl zjištění jednoho z odborníků na slovo vzatých, bývalého amerického federálního agenta Toma Martina. Ten uvedl, že nevěrníci se vždy drží stejných vzorců.

Na základě sesbíraných znalostí během své více než čtyřicetileté kariéry napsal knihu, kde kromě jiného uvádí i žebříček nejčastějších příznaků, které poukazují na nevěru.

Není žádným překvapením, že mezi nimi lze najít například to, že dotyčný najednou tráví více času v zaměstnání, častěji jezdí na pracovní cesty, partneři mají najednou méně sexu, podezřelý nevěrník začíná být více odtažitý atd. Náznakem může být i radikální změna šatníku nebo neobvyklý zájem o sport a zlepšení postavy.

Pokud v některých bodech poznáváte chování svého partnera, nemusí to ihned znamenat, že je nevěrný. Mnohé vztahy během let procházejí různými změnami a nevěra nemusí být nutně jejich příčina. „Čím více bodů ale identifikujete, o to větší problém to značí,” uvádí vyšetřovatel.

Jaké jsou nejčastější situace, podle kterých lidé začínají s jistotou tušit, že něco není v pořádku?

1. Změna zažitých zvyklostí 2. Brzký odchod do práce a pozdní příchody domů 3. Pracovní cesty 4. Absence na rodinných akcích či dovolených 5. Nadměrné přesčasy 6. Nadměrné výdaje

7. Tajné účty na sociálních sítích

8. Tajné konto 9. Náhlá péče o svůj vzhled

10. Průkazná stopa cizí přítomnosti (typicky obtisknutá rtěnka na košili...) 11. Tajný nákup dárků, které nemáte vidět 12. Nacházení nevysvětlitelných předmětů (typicky ukryté kondomy, například v autě)

13. Náhlý zájem o cvičení, přihlášení do posilovny

14. Zmeškané hovory z neznámého čísla

15. Tajné či kódované esemesky

16. Nižší četnost partnerského sexu

17. Náhlá vyhýbavost či obranné chování

18. Očividné lži

19. Vznětlivost

20. Nevěrník nemá rád neočekávané návraty své polovičky domů (z návštěvy rodičů, práce atd.)

I když se ale ani jeden z bodů spolehlivě nepotvrdí, je dobré následovat své pocity. Vlastní intuice je totiž často tím nejlepším rádcem.

Navíc, jak dodává Martin, v éře moderních technologií není už zdaleka tolik zapotřebí práce soukromých vyšetřovatelů - lidé jsou právě díky technice schopní potvrdit si sami své obavy ohledně nevěry partnera.

„Tato hra se během let drasticky změnila. A technologie je stoprocentně tím důvodem,” tvrdí vyšetřovatel.