das, Novinky

Tolerovat druhému další partnery vypadá snadněji, než tomu ve skutečnosti je. Po čase na povrch vyplouvají ale i další problémy.

Pokud tedy uvažujete o otevřeném vztahu, pak si raději dopředu přečtěte následující fakta a rady, a o všem pořádně popřemýšlejte.

Mnoho takových vztahů zprvu vypadá skvěle, ale jak samotní zúčastnění přiznávají, až realita a čas ukážou, zda na takový vztah byli skutečně připraveni. I sebelepší věci tak za čas mohou přerůst v trápení.

1. Základem zdravé komunikace je zvládání kritických situací a kritiky



Vztahy s sebou přinášejí spoustu emocí a pocitů. Někteří jedinci je mají problém ukočírovat, když se týkají dvou lidí, natož když je jich více. Pokud tedy v primárním vztahu nefunguje v kritických situacích zdravá komunikace (bez křiku, nadávek, vulgarit či pasivní agresivity), pak jen těžko bude vztah fungovat přidáním dalších vztahů zvenčí.

2. Jaká by měla být základní pravidla?



Vždy velmi záleží na konkrétních partnerech. Nicméně jsou věci, o kterých je nutné dopředu mluvit. Zkuste si například odpovědět na následující otázky:

Dopřejete druhému absolutní sexuální volnost, nebo jen v určitý okamžik a s určitými jedinci, např. s prostitutkou?



Budete tolerovat jen uspokojení konkrétních sexuálních potřeb, které druhému nejste ochotni sami tolerovat anebo zvládnete, i když bude mít druhý intimnější vztah s někým dalším?

Jste ochotní tolerovat, že protějšek bude trávit jinde nejen určitý čas, ale i celé noci?

Budete tolerovat finanční zátěž dalších vztahů?

Když budete spolu, budete se o vedlejších vztazích bavit, nebo to bude v daný okamžik pro vás tabu?

3. Představy jsou často jiné než realita

Pravda je ta, že dokud si jedinec sám nevyzkouší, o čem otevřený vztah je, nemá vůbec tušení, do čeho jde. Většina lidí si sice dokáže dost dobře představit, jaké to je, být v takovém vztahu a druhému tolerovat sex jinde, ale jakmile situaci reálně prožívá, málokdy se to obejde zcela bez emocí.

„I když budete dopředu mluvit s druhým o všech nepříjemnostech, které vás mohou během otevřeného vztahu potkat, vždy se obvykle objeví něco neočekávaného a velmi nepříjemného,” upozorňují odborníci z magazínu Pop Sugar.

Zda to nakonec ustojíte, bude záležet jen na tom, do jaké míry to budete schopni zpracovat.

4. Chraňte své já

Často se stává, že partneři svolí k tomu, aby jim druzí říkali své zážitky s ostatními. Jakmile ale na to přijde a jedinec zjistí, že druhý prožívá s někým jiným něco úplně jiného, než prožívají společně, ozve se jeho vnitřní kritik a začne ho nahlodávat myšlenkami typu: „Co když je lepší než já?”

Vždy tedy dopředu zvažte, co všechno jste skutečně schopni unést, aby to nebylo na úkor vašeho sebevědomí, a tedy vašeho já. Aby vám takový vztah skutečně neubližoval.

5. Vše může být dočasné

Ne vždy to, co funguje na začátku, funguje i po čase. Věci i okolnosti se neustále mění a jako v každém vztahu, i v tom otevřeném je zapotřebí o všech těchto změnách nahlas mluvit a případně je společně měnit.

Je možné, že postupně budete měnit nejen další milence/milenky, ale také společně nastavená pravidla i hranice, aby vše fungovalo k oboustranné spokojenosti. Je ale dobré počítat i s tím, že to jednoho dne přestane fungovat a je tedy dobré se moc neupínat ke vzdálené budoucnosti. Být dlouhodobě v otevřeném vztahu jednoduše není pro každého.