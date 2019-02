bok, Novinky

Vědomé podvádění partnera může mít mnoho důvodů. Je ale možné za nevěru označit i romantické esemesky s někým jiným, flirtování v baru nebo třeba i jediný polibek?

Jak uvádí jeden z nejnovějších výzkumů, který zadala stanice BBC Radio 5 live, zhruba polovina mužů by neoznačila za nevěru líbání, ženy byly v tomto ohledu mnohem přísnější - líbání s jinou ženou u partnera považuje za nevěru celých 73 % z nich.

Stejný počet mužů, tedy zhruba polovina všech dotázaných (z 2066 zúčastněných), uvedl, že podle nich není nevěrou ani tzv. kyber sex. Ženy byly opět přísnější, u nich hodnocení dosáhlo 75 % pro nevěru v dané situaci.

Podle některých za to může rozdílný způsob, jak muži a ženy pohlížejí na vzájemnou intimitu. Tak by to ale nemělo být, dodává vztahový kouč James Preece pro Independent.

Pokud políbíte jinou osobu a nemáte pocit, že svého partnera či partnerku podvádíte, neznamená to automaticky, že to není špatné. Spíše to jen dokládá fakt, že nemáte dostatek respektu vůči svému partnerovi a vztahu jako takovému.

„Pokud nenesete zodpovědnost za své činy nebo je vám jedno, jak bude váš partner reagovat, pak určitě nejste ve vztahu s tím správným člověkem,” dodává.

Očekávaným zjištěním byl pak fakt, že sex s jinou osobou považuje za nevěru 91 procent dotázaných. Jiné nefér chování vůči partnerovi, jako například brouzdání po seznamkách, považuje za nevěru naopak jen 40 procent lidí.

Vzdělání v oblasti sexu

Součástí výzkumu bylo i zjištění ohledně sexuálního vzdělání dotazovaných. Z dat vyplynulo, že průměrně mají lidé první sex v 17 letech.

Zajímavostí pak je, že 47 procent z nich uvedlo, že je sexuální výchova ve škole na jejich vlastní sexuální život připravila špatně.