Na co si dát podle rozvodových právníků pozor při randění

Láska nám často na oči nasadí růžové brýle a my je ne a ne sundat. Často nám pak unikají věci, kterých si začneme všímat, až když pomine prvotní zamilování. To bývá ale zpravidla pozdě a vztahy pak končí rozchodem nebo dokonce rozvodem. Přečtěte si pět rad od těch nejpovolanějších - rozvodových právníků, na co si dát pozor.