Muži, kteří dle svého názoru mnoha kvalitami zrovna neoplývají, nemusí hned zoufat. Mnoha věcem, které dokážou zpříjemnit život nejen potenciálním partnerkám, ale i jim samotným, se dá v průběhu života při troše snahy naučit.

1. Aktivní posluchač

Umět aktivně naslouchat je podle některých lidí vzácná dovednost. „Běžný” posluchač při konverzaci druhých pouze přikyvuje a soustředí se více na to, co sám řekne. Vadou člověka, který neumí naslouchat, je jakási neuctivost vůči druhému. O to víc je to pak patrné, když partnerku přerušuje nebo jí skáče do řeči.

Aktivní posluchač to bere z opačného konce - naslouchá více druhým. Dovolí ženě se plně vyjádřit a vyslechne vše - ať už jde o drobnost, nebo naopak životně důležitou věc.

2. Dobrý v posteli

Pro ženy je sex stejně důležitý jako pro muže. I proto je tato oblast chtě nechtě hodnocena a má vliv na kvalitu vztahu jako takového. Být dobrý v posteli ale naštěstí neznamená chovat se jako pornohvězda nebo být majitelem velkého přirození, jak si mnozí muži mylně myslí. Naopak k tomu stačí mnohem méně - umět ohledně sexu komunikovat s partnerkou, otevřenost a odhodlání potěšit partnerku.

3. Věrnost

Pokud nejsou partneři v tzv. volném svazku, kde se na věrnost jednomu partnerovi příliš „nehraje”, je automaticky brána věrnost stávajícímu protějšku jako automatická věc. Pak už záleží jen na muži a jeho partnerce, co se v jejich vztahu bude považovat za případné porušení důvěry a věrnosti - pro některé to je i pouhé líbání s jiným člověkem, pro jiného flirtování atd.

Nicméně být skvělým partnerem neznamená splňovat jen základní požadavky na věrnost. Oddaní partneři zahrnují své partnerky do svých budoucích plánů, počítají s nimi v běžných aspektech života atd., cituje server Askmen.

4. Péče o svůj vzhled

Dokonalostí od narození, co se vzhledu týče, je obdařena jen hrstka mužů. Ti ostatní musí o svůj vzhled náležitě pečovat, pokud chtějí ženu nějakým způsobem zaujmout.

Nejde ale o to být každý den jako ze žurnálu. Pokud si muži neví rady, jak to pojmout, stačí si představit, co v tomto ohledu očekávají od své partnerky, a tím se řídit. Neučesaná, nelibě vonící dáma v roztrhaných teplácích by je asi příliš nezaujala, nebo ano?

5. Empatie

Empatie je klíčovým pojítkem vztahů a zároveň vlastností, kterou se pyšní všichni dobří muži. Vyjádření empatie ale neznamená, že muži musí vždy vše vyřešit, což mnozí z nich dělají. Často postačí, když vyjádří pouhé pochopení a nabídnou případnou podporu.

6. Společný smysl pro humor



Podobný smysl pro humor a schopnost zasmát se společně nad veselými věcmi je další klíčovou kvalitou každého vztahu.

7. Ochota se učit

Zájem a ochota se učit jsou důležitou vlastností v životě každého muže. Nejde o to mít veškeré prestižní tituly a ocenění ze všech uznávaných škol, i průběžné vzdělávání v méně důležitých oborech se počítá. Jde o to cvičit svůj mozek a zdokonalovat sám sebe.

8. Umění dávat



Důležitou součástí snahy o to, jak být co nejlepší partner, je umění být štědrý a užitečný. Nejde ale jen o materiální věci - věnovat někomu svůj čas, úsilí, potěšit komplimentem - to jsou věci, na kterých skutečně záleží.

9. Otevřená komunikace

V každém vztahu nastanou chvíle, kdy jeden či oba partneři budou obrazně tlouci hlavou do zdi ve snaze pochopit jeden druhého. A právě v podobných okamžicích se nejvíce uplatní umění otevřeně komunikovat bez vzájemného obviňování či napadání.

10. Být milý a laskavý

Většina mužů ví, že základním pilířem vztahu je být laskavý a milý na svou přítelkyni. Pokud ale chce být muž ještě lepším partnerem, je vhodné, když bude stejnou měrou „komunikovat” i s ostatními lidmi kolem sebe.

Ženy totiž poměrně negativně hodnotí, když je hrubý například na obsluhu v restauraci, kině, případně nemá dobré vztahy s vlastní rodinou. A to i přestože s nimi samotnými zachází jako v rukavičkách.