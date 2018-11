das, Novinky

1. Rychlé a prudké přirážení

Ani ta nejnáruživější žena nemá ráda, pokud se na ni muž vrhne a bez pořádné předehry do ni vstoupí a začne přirážet jako smyslů zbavený. Nejde jen o to, že jí to nemusí být vůbec příjemné a o uspokojení nemůže být řeč, ale dost často to může i bolet. Místo krásného zážitku tak v ženě zůstane mnoho pochybností.

2. Časté měnění poloh



Přestože je většina filmů pro dospělé založena na častém měnění nejrůznějších sexuálních poloh, v reálném životě je to z hlediska dosažení ženského vyvrcholení naprosto kontraproduktivní. Odborníci proto doporučují, aby se milenci nepokoušeli o více než jednu změnu během jednoho milování.

3. Tlačení hlavy dolů

Pokud muži touží po orálním sexu, je mnohem jednodušší, když to ženě řeknou, než když jim to naznačují tak, že jim tlačí dolů hlavu a v podstatě je do dané polohy nutí. Tímto způsobem spíš vzbudí odpor než touhu po tom přivést muže do nebeských výšin.

4. Přílišná hrubost

Největší počet stížností, bez ohledu na věk žen, je na hrubost mužů. Ne všem ženám to dělá dobře, většina z nich upřednostňuje mnohem jemnější zacházení.

5. Urážlivost v okamžiku, když dá žena najevo, že dělá něco špatně



„Nezáleží na tom, kolik jste měli milenek, každá žena je jednoduše jiná a to, co se líbilo jedné, u té další fungovat prostě nemusí. Proto, když vám žena posune ruku nebo vám přímo ukáže, co jí konkrétně vyhovuje, tak to neberte jako kritiku, ale naopak jako velkou výzvu,” doporučuje pro Daily Mail odbornice.

Pokud se na vás žena více tlačí, znamená to, že od vás potřebuje cítit větší tlak, naopak odtáhne-li se, znamená to, že potřebuje, abyste byli jemnější.

6. Zastavení v rozhodujícím okamžiku

Žena k dosáhnutí orgasmu potřebuje většinou mnohem více času než muž. Bohužel mnoho mužů nedokáže odhadnout sílu vzrušení ženy a tak mají často pocit, že u ženy ještě k vyvrcholení nedochází a ve snaze k oddálení toho svého se zastaví v podstatě buď na počátku orgasmu ženy, či pár vteřin před ním - intenzita prožitku je tak buď minimální, anebo žádná. Ale ne z důvodu, že by žena měla problém s dosažením vyvrcholení, ale kvůli tomu, že muž promešká daný okamžik, který se už u ženy nedá tak snadno zvrátit...

7. Myslí si, že sex skončil v okamžiku jeho orgasmu



Jak už bylo řečeno výše, žena dost často k uspokojivému sexu potřebuje víc času než muž. Pro muže by tak mělo být samozřejmostí nehledět jen na sebe a pokusit se v intimnostech pokračovat, dokud nedojde i k uspokojení partnerky...

8. Otázky typu: Už budeš?

Neexistuje lepší recept na odrazení od orgasmu, než když se vás milenec každých 30 vteřin zeptá, zda už budete...

9. Posílání obrázků svého penisu

Je hezké, že jsou muži na svůj penis hrdí, ale ženy se vážně nevyžívají v obrázcích penisů tak jako muži při pohledu na ženské nahé tělo. Když už muži mají potřebu obrázky své chlouby posílat, pak by měli hledět na to, jak u toho vypadají i ostatní části jejich těla.

10. Milovat se v místnosti, kde jsou domácí mazlíčci



Milovat se před zraky psa či kočky může mít naprosto stejný dopad jako se o to stejné pokoušet před zraky svých dětí. Ještě šílenější pak je, pokud se mazlíčci snaží připojit a začnou dotyčné různě obtěžovat... Cítit se při tom hezky se může jen jedinec se specifickými potřebami.