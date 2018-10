das, Novinky

Pozorný a dokáže dát najevo své city

Až 91 procent žen touží raději po muži s chybami, než po panu „dokonalém”. A většina žen upřednostní i nepořádného partnera, který o sebe nebude tolik dbát, hlavně když k nim bude pozorný a dokáže dát najevo své city.

To je přesně to, co dnešní ženy ve vztazích nejvíce postrádají. Je samozřejmě fajn, když muž vypadá skvěle, je úspěšný a vydělává spoustu peněz, ale pokud bere u ženy vše jako samozřejmost, nenajde si čas pro její pochvalu a uznání a není k ní jakkoliv pozorný, pak ani všechny tyto jeho klady ženu šťastnou neudělají.

Přirozenost nade vše



Ženy mají jednoznačně raději skutečné muže, kteří se nestydí za své ochlupení ani za své jiné nedokonalosti. Vždyť až dvě třetiny žen upřednostňují přirozeně chlupaté muže, dokonce 43 procent žen miluje mužské strniště a vousy na tváři.

Téměř polovině žen je přímo odporné, když muž sleduje svou váhu a to, co jí a nejí, aby náhodou nepřibral, nebo bez nagelované hlavy nevynese ani koš s odpadky.

Hloubka hlasu



Různá výška hlasu u žen okamžitě vyvolává asociaci s velikostí muže, jeho atraktivitou a přátelskou povahou.

„Hloubka a barva hlasu hrají tak zásadní roli, že muž může říct jen ´jak se máte´ a žena mu po jediné větě během několika sekund propadne. Nejatraktivnější jsou přitom muži s hlasem hlubokým,” vysvětluje pro Daily Mail doktor Yi Xu z britské University College London.