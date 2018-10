das, Novinky

Když byl před 35 lety na trh uveden první model mobilního telefonu, většina lidí neměla vůbec ponětí, jak moc jednou ovlivní naše životy. Jednak jsme neustále na příjmu, dokážeme s druhými komunikovat z celého světa, ale také si díky nejrůznějším aplikacím zjednodušujeme život. Z jednoho přístroje dokážeme zjistit i vyřídit snad úplně vše, včetně vztahů. Což potvrzuje i nejnovější průzkum společnosti T-mobile.

Z něj například vyplynulo, že než vyrazíme na první rande, až 54 % z nás tráví dlouhé hodiny chatováním a vzájemným oťukáváním. Díky tomu máme na prvním rande pocit, že se známe, a snad se tak vyhneme i chvílím trapného ticha. Intenzivnější komunikaci před první schůzkou přiznávají spíše muži a jen 13 % z nás zůstane u „projíždění“ profilů na sociálních sítích.

Na své mobily ale spoléháme i po první schůzce, zvlášť pokud se nám druhý líbil a chceme s ním navázat vztah. Pak obvykle nonstop sledujeme telefon a netrpělivě čekáme, zda se druhý ozve. Měli bychom mít ale na zřeteli, že čím jednodušší je vztah navázat, tím snazší je ho i skončit a v době mobilních vztahů to platí dvojnásob. Ne náhodou se až třetina mladých lidí dozvěděla o rozchodu skrz SMS zprávu v následujícím duchu: „Myslím, že bys už neměla jezdit. Nikdy... Smaž si moje číslo. Smaž mě ze svého života... Promiň, už to nedávám, bude lepší, když to ukončíme.”

Další formou ukončení vztahu je ale i tzv. ghostin, kdy jednoduše druhý hraje mrtvého brouka a telefony nezvedá ani neodpovídá na SMS. „Dříve lidé v podobných situacích přecházeli na druhý chodník nebo se nechávali zapírat rodinou či kamarády, dnes jednoduše nezvedají telefon,“ vysvětluje Lucian Kantor, vztahový terapeut.

Proto řadě lidí nevadí, když mobil pípá 30x denně, hlavně aby nezazvonil jednou a pak už nikdy.

Snadná cesta druhému cokoliv sdělit



Mobilní telefon má dnes nenahraditelnou roli i ve fungujících vztazích. Je to nejsnadnější cesta druhému sdělit, jak moc ho milujeme a jsme s ním rádi či co se nám naopak nelíbí. Z průzkumu vyplynulo, že více než 50 % z nás je skrz telefon alespoň v začátcích vztahu v kontaktu se svou polovičkou více než 10krát denně. Některé ženy jsou dokonce nespokojené, pokud od partnera dostanou za den méně než 30 zpráv.

Zajímavostí je, že se přes mobilní telefon 6 % lidí dokonce zasnoubilo.