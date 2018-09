bok, Novinky

Pozor na to, koho chválíte

I dobře míněná a bezelstná pochvala se může někdy minout účinkem. Pochválí-li muž matku své partnerky, že jí to sluší a že má partnerka stejně dobrý vkus jako její matka, není na tom nic špatného.

Jakmile ale přijde na chválení jiných žen, může být hnedle oheň na střeše. Ženy tak nějak počítají s tím, že jejich partneři budou i ve vztahu rádi hodnotit jiné ženy, ale mají to dělat pouze ve své hlavě. Málokterá dáma se snadno vyrovná s opakovaným tvrzením, jak je její kamarádka sexy, jak má její sestra krásná prsa atd.

Neřešte partnerčiny problémy



V životě žen se často najdou situace, ve kterých jsou nespokojené - je jedno, zda je to v práci s neurvalým kolegou či kolegyní, o spor se sousedem nebo dilema s úhlavním nepřítelem. V takových chvílích chtějí mnohé jedno - aby je partner vyslechl, ale jen to. Neznamená to, že by si hned musel došlápnout na souseda, případně jít k ženě do práce a řešit vše, na co si stěžovala.

Ano, je pravda, že skoro každá žena potají sní o muži, který bude ochoten se za ni bít a bojovat v každé situaci - ale pouze tehdy, pokud to sama bude vyžadovat, uvádí server Yourtango.

Neposílejte nestydaté fotky

Ve chvíli, kdy se součástí vztahu stane po období opatrného seznamování i sex, partnerka bude dozajista vědět, jak vypadají jednotlivé partnerovy tělesné partie. A i když se jí mohou velmi líbit, neznamená to automaticky, že by si musela fotky jednotlivých více či méně intimních částí mužova těla neustále prohlížet i ve svém mobilu, počítači atd.

Rada pro pány proto zní: pokud si nejste jisti, že to partnerce nebude vadit, neposílejte jí fotky podobného rázu. Existují lepší způsoby, jak ji dostat do té správné nálady.

Pozor na otevřené dveře od koupelny

Po delším čase ve vztahu se mezi partnery výrazně obrousí tzv. komfortní a únosná zóna - oba začnou pomalu dělat věci, které by na počátku vztahu nikdy jeden před druhým neudělali.

To se například týká i jistého soukromí na toaletě. Jsou totiž pánové, kteří se se zavíráním dveří, ba co hůře někdy i hodnocením toho, co se za nimi dělo, nijak neostýchají. Málokterá žena to ovšem dokáže skousnout.

Neporovnávejte partnerku s jinými ženami



Ženy se dokážou vyrovnat s tím, že jejich partneři zaujatě sledují krásky v magazínech, televizi nebo na ulici. Alespoň do té doby, než je s nimi začnou porovnávat, případně požadovat, aby si partnerka nechala obarvit vlasy, zvětšit či zmenšit ňadra jako ta a ta dotyčná.

Pozor na nové, ale nečekané sexuální praktiky



Experimentování a jistá volnost v sexu jsou ve vztahu mnohdy lepší než zajetý stereotyp, který především muže začne brzy nudit. Zavedení nějaké novinky do společného vztahu tak není na škodu, ale není to věc, která by se měla na ženu jen tak bez varování „vysypat”, případně hned vyžadovat názorná ukázka.

Ke spokojenosti na obou stranách stačí danou věc nejdříve probrat, a při společném souhlasu pak už jen hurá na to.