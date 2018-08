Linda Humlová, Novinky

1. Jak trávíte společný čas?

Ačkoliv je otázka ohledně trávení společného času na první pohled jednoduchá, pro vztah je klíčová. Pokud totiž jeden z vás upřednostňuje o víkendu koukat na seriály a odpočívat, zatímco druhý hledá relax v běhu či jiné sportovní aktivitě, může nastat problém. Ujistěte se, že máte alespoň některé koníčky společné, nebo si je vybudujte na základě kompromisu. Uvidíte, že to váš vztah posune alespoň o krok dál.

2. Jak moc jste si oddáni?

Otázkou, jak moc jste si oddáni, rozumějte to, kolik času jste ochotni věnovat tomu druhému, než váš nervový systém začne signalizovat přetížení. Některým lidem totiž stačí vidět partnera jen jednou týdně a vyměnit si pár hovorů či esemesek, zatímco jiní jsou zvyklí na úzký kontakt 24 hodin denně.

3. Co jste naposledy četli?

Pokud se rozhodnete s někým trávit čas, je důležité, abyste měli společná témata, která povedou k diskuzi. „V případě, že váš partner nerad čte, zeptejte se ho například na jeho oblíbenou muziku či filmy,” radí vztahová terapeutka Rebecca Hendrixová pro Womenshealthmag.

4. Jak vnímáte náboženství?

Otázka víry, respektive rozdílné názory v této oblasti, samozřejmě nemusí ihned značit rozchod. Ovšem pravdou je, že zcela zanedbatelná také není, a to zejména v případě, že plánujete s partnerem rodinu. Zeptejte se ho, jakou roli v jeho životě hraje víra, jestli věří na posmrtný život či jestli hodlá děti vychovávat v jeho víře. Vyjasnění si věcí hned na začátku pomáhá odbourat bariéry, které by se mohly objevit v budoucnu a přerůst i v krizi.

5. Co pro vás znamená sex?

Sex ke zdravému vztahu patří a tvoří jeho nedílnou součást. I proto na něm mnoho vztahů vyhoří. Je jen málo pravděpodobné, že jedinci, kteří vyžadují sex každý den, budou šťastni ve vztahu s někým, komu by stačil pouze jednou za měsíc.

Stejně důležitý je i preferovaný styl sexu, na kterém by se partneři měli shodnout - zatímco někteří lidé upřednostňují dominantní hrátky, ostatním to může připadat až odpudivé.

6. Jak nahlížíte na finance?

Finance jsou ošemetné téma, nicméně i o takových je potřeba mluvit. I když máte oddělené účty, je potřeba, aby vaše vize ohledně peněz byla stejná nebo alespoň podobná. Zeptejte se proto svého partnera, co by udělal s penězi, kdyby vyhrál v loterii, jaký má názor na dluhy a jakou roli pro něj mají peníze. Uvidíte, že jeho názory se vám budou do budoucna hodit a budete vědět, s čím máte počítat.

7. Můžete se na sebe navzájem spolehnout?

Ačkoliv i předchozí otázky byly pro váš společný život důležité, věřte, že tato je ta nejdůležitější. Vzájemná důvěra a podpora je totiž ve vztahu potřeba, bez ní to ani nejde. Ostatně není náhodou, že právě tato otázka zaznívá nejčastěji v ordinacích psychoterapeutů.