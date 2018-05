lin, Novinky

Ráno dělá den. O to hezčí je, když pro vás partner přichystá malé překvapení, které vás nabudí na celý zbytek dne. Pokud potřebujete poradit, jak na to, máme pro vás pět tipů, se kterými nikdy nešlápnete vedle.

1. Káva či snídaně do postele



Rána v pracovním týdnu bývají většinou dost uspěchaná, o to více vaše polovička ocení, pokud si nařídíte budíka o pár minut dříve a vstanete, abyste připravili pro svého partnera voňavou ranní kávu. Vypijte si ji společně u stolu, nebo s ní klidně zůstaňte ještě v posteli. Uvidíte, že takovýto start vás nakopne, nejen díky kofeinu.

O víkendu nechte skromnost stranou a dopřejte svému partnerovi královskou snídani podle jeho gusta. Stačí si jen vzpomenout, jestli upřednostňuje spíše míchaná vajíčka, velkou anglickou snídani nebo například smoothie - a úspěch je zaručen.

2. Obstarejte děti

Pokud váš vztah prochází tak velkou zatěžkávací zkouškou, jakou dítě bezpochyby je, pak si asi říkáte, že na nošení snídaně do postele už nemáte kapacitu. Co takhle nechat partnera přispat a obstarat svou ratolest vlastními silami? Uvidíte, že mu uděláte radost, třeba vám to příště i oplatí.

3. Zahřejte vůz

V létě poměrně neaktuální záležitost, nicméně mějte tento bod na paměti, až se trochu ochladí. Není totiž nic příjemnějšího, než když vám partner nechá vyhřát auto, abyste si vy pak mohla nastoupit rovnou do teplého. Stačí jen pár minut práce, které ale zahřejí partnerku nejen u srdce.

4. Mazlící desetiminutovka

Nalaďte svůj den mazlící desetiminutovkou. Nevíte, o co jde? Návod je jednoduchý, stačí si nařídit budík alespoň o deset minut dříve a vychutnat si první chvíle dne ničím nerušeným mazlením. Zaryté spáče sice budete muset nějakou tu chvíli přemlouvat, ale uvidíte, že není nic hezčího než začít den v náruči svého milovaného protějšku.

5. Začněte den s úsměvem

Máte s partnerem oblíbenou písničku, kterou se sice veřejně moc nechlubíte, ale pravdou je, že vám pokaždé zvedne náladu? Pak si ji ráno pusťte! Může to být v koupelně, nebo třeba při přípravě snídaně, hlavní je, aby vám to oběma zvedlo náladu!