Narcisté jsou lidé s vysokým sebevědomím, s přehnaným obdivem k sobě samým, často i s arogantním chováním a nedostatkem pochopení pro druhé. Přes všechny tyto negativní vlastnosti ale mnohé ženy stále přitahují.

Ženy sice chtějí žít v domácnosti s hodným mužem, stejně ochotně ho ale podvedou se sexy grázlem. Podle celé řady studií jsou hodní kluci dobrými partnery, ale sexuálně přitažlivější jsou pro ženy právě narcisté, kteří vykazují známky sebestřednosti, impulzivity, protisociálního chování, psychopatie, využívání a sobeckosti.

Podle koučky Amy Elroseové existují dva základní důvody, proč ženy tak přitahují.

1. Narcisté vědí, jak ženě zalichotit



Zatímco většině mužů prvotní setkání se ženou činí potíže, trvá jim nějaký čas, než překlenou stud a strach, narcisté hýří sebevědomím. Umí být na první pohled pozorní, vtipní a přesně vědí, jak ženě dát pocit, že je tou nejkrásnější a nejpřitažlivější na světě. Ve skutečnosti ji hned od začátku manipulují přesně tam, kam potřebují.

Přitom by stačilo, aby byly ženy jen malinko pozornější a všímaly si drobností, jež narcistické muže prozrazují:

Obecně se nechovají dobře k ostatním lidem, rádi se nad druhými povyšují, jsou arogantní a hrubí.

Jakmile při rozhovoru začnete vyjadřovat své pocity, buď okamžitě změní téma anebo vaše slova, byť něžně, zneváží.

Velmi rychle si vás přivlastní a začnou organizovat váš čas i prostor, bez ohledu na váš názor.

Ženy to odhalí často až v okamžiku, kdy manipulátoři odhalí svou skutečnou tvář a začnou se k nim chovat velmi podobně jako k ostatním, což nikdy netrvá příliš dlouho.

2. Narcisté vědí, jak si pohrát se sebevědomím ženy

Většina žen se zprvu v přítomnosti tohoto muže cítí jako neodolatelné bohyně. Postupně jim ale muž začne skrytě podstrkovat věci, které je pomalu a jistě začnou přesouvat do pozice pochybností nad sebe samými. Stačí pár přesně mířených vtipných poznámek k postavě či dovednostem ženy a její sebevědomí je pryč.

A to je přesně to, co od počátku narcisté chtějí. Získat nad ženou moc a kontrolu, a přitom si žít stále svůj život bez omezení. Zatímco oni budou moci vše, ženy postupně nic. Jak tvrdí odborníci, narcisté nehledí na potřeby a přání druhých, vše, na čem jim záleží, je jejich vlastní prospěch a sebevědomí.

„Při výběru partnera tak buďte v pozoru. Pokud se začnete ve vztahu cítit jakkoli špatně, začnete na sobě hledat chyby a přestanete si věřit, pak popřemýšlejte nad tím, kdo za těmito pocity stojí. Vězte, že zatímco vy se trápíte a není vám dobře, narcista si stále žije svůj krásný sen,” uzavírá téma na svém blogu Amy Elroseová.