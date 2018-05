lin, Novinky

„Pocity zamilovanosti jsou často tak omamné, že připomínají opojení z požití alkoholu či lehkých drog. Po jejich odeznění se pak lidé mohou potýkat s psychickou závislostí na milované osobě, podobně jako je tomu u zmíněných omamných látek,” říká doktorka Femke Buisman-Pjilmanová pro Daily Mail. Co značí, že se z vaší lásky stala nezdravá závislost na druhém člověku?

1. Zapomínáte žít svůj život



Máte pocit, že je pro vás partner vším, a proto se nezdráháte obětovat mu veškerý čas, dokonce vytěsňujete aktivity, které vám dříve dělaly radost? Berete ho do společnosti kamarádek, i když se to vůbec nehodí? Pak je na čase se zamyslet, jestli pro vás partner neznamená až příliš moc.

Čas strávený o samotě by měl být ve vztahu samozřejmostí. Dá vám prostor se samostatně rozvíjet, navíc nebudete na partnera přehnaně fixována.

2. Utrácíte za něj všechny peníze

Platí ve vaší domácnosti, že to, co vyděláte, ihned putuje na partnerův účet, případně se mu snažíte zavděčit a dopřáváte mu dárky více, než je zdrávo? Uvědomte si, že investice do vztahu by neměla být materiálního rázu a soustřeďte se raději na to, aby váš vztah fungoval i bez zbytečných darů.

3. Bez něj jste nešťastná

Připadají vám chvíle o samotě nesnesitelně těžké a máte potřebu kontrolovat každý jeho krok? Pokud si nedokážete užít chvíle, které jste si dříve užívala, pak byste měla zapracovat na vašem sebevědomí a uvědomit si, že svět neleží jen u nohou vašeho partnera, ale také těch vašich.

4. Máte panický strach z toho, že ho ztratíte

Strach ze ztráty milovaného partnera je přirozená věc. Něco jiného ale je, pokud se o vašeho partnera bojíte i v naprosto standardních situacích, když jde do hospody či do práce. Pokud za to může žárlivost, měli byste si společně promluvit a zapracovat na vzájemné důvěře.

5. Hádáte se jen proto, abyste získala jeho pozornost

Dalším příznakem nezdravého vztahu je, pokud vyvoláváte spory jen za účelem, aby si vás partner všiml. Sáhněte si do svědomí, jestli to není i váš příklad. Opravdu se hádáte jen ve chvílích, kdy s něčím hluboce nesouhlasíte?

6. Snažíte se ho přilákat sexem

Sex je jednoduchý nástroj, který má zejména na muže velký vliv. Pokud víte, že svého partnera lákáte na sexuální hrátky jenom proto, abyste ho u sebe udržela, je něco špatně. Sex by měl sloužit ke vzájemnému potěšení, nikoli být prostředkem k tomu, abychom něco získali.