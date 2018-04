lin, Novinky

První myšlenka, která se ženám honí hlavou, když zjistí, že jejich partner má menší zájem o sex než ony, je ta, že už zřejmě nejsou atraktivní. To ale většinou nebývá pravda. Mužské libido je silně ovlivněno fyzickými faktory, jako je například hladina testosteronu.

Pokud má váš partner nízkou hladinu testosteronu, je velice pravděpodobné, že i jeho chuť na sex bude minimální. Za snižování hladiny testosteronu může podle studie z roku 2014 obezita, ale také stárnutí. S přibývajícím věkem totiž hladina tohoto hormonu přirozeně klesá.

Zkontrolujte příbalové letáky



Další příčinou, která může za ztrátu touhy, jsou podle sexuální terapeutky Nagmy V. Clarkové léky.

„Zejména se pak jedná o antidepresiva a ty, které léčí vysoký krevní tlak,” říká pro server Health. Onemocnění, jako jsou srdeční choroby, vysoký cholesterol či cukrovka mohou také hrát velkou roli při frigiditě, dodává psychoterapeutka Rhonda Milradová.

Na vině mohou být i hádky



Nenávist, frustrace, stres či vztek jsou emoce, které se negativně podepisují na náladě mužů a žen a mohou často ovlivnit i jejich sexuální touhu.

Pokud se nacházíte v konfliktním vztahu, kde převládají hádky, pak se nemůžete divit, že kromě citu ochladne i váš sexuální život. V takovém případě je čas se zamyslet, co je důvodem vašich hádek nebo špatného psychického stavu a pokusit se to vyřešit.

Řešení na dosah



První krok by neměl být žádným překvapením: mluvte o tom, co se děje, i když je to zpočátku těžké. „Je důležité, aby pár diskutoval o svých odlišnostech, hledal způsoby, jak je přijmout, podporoval jeden druhého a zamyslel se nad způsoby, jak zvládnout rozdíly,” říká Milradová.

Dalším krokem, pokud se jedná spíše o fyzický problém, je přesvědčit svého partnera, aby vyhledal doktora, který mu může upravit či změnit léky nebo se podívat na jeho problém z lékařského hlediska.

Pokud ani jeden ze zmíněných důvodů není váš případ, navrhněte partnerovi společnou masturbaci nebo ho jen požádejte o to, aby vás zahrnoval doteky, zatímco se vy budete věnovat sama sobě. Dáte tak partnerovi nový impulz, který možná bude prvním krokem k objevení vašeho ztraceného sexuálního života.