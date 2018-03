bok, Novinky

Díky široké nabídce online seznamek se zdá být více než jednoduché sehnat někoho vhodného, s kým lze jít na schůzku. Podle odborníků to ale neznamená, že bude finální výběr o to jednodušší. Jak dokládají, na první schůzce jen málokdo narazí na člověka, se kterým si ihned padne do noty, který mu bude sympatický, případně kdy přeskočí ona pověstná jiskra. Reálně bude výsledek nejspíš jiný, což povede k další a dalších schůzce.

„Místo zájmu o konkrétního člověka a jeho vlastnosti se bude nejspíš dotyčná soustředit na to, jak najít nějakého dalšího kandidáta, pokud vše nepůjde ihned tak, jak si představovala,“ poukazuje na běžnou realitu seznamovací guru James Preece.

Dodává, že více než dvě schůzky během týdne jsou moc. Jeho slova potvrzuje i vztahová psycholožka Madeleine Mason Roantreeová. Dle jejího vyjádření má seznamovací strategie založená na absolvování velkého množství schůzek s různými muži opačný efekt – žena se bude jen víc vzdalovat od reálné šance najít tohoto pravého, kterého hledá, uvádí server Independent.

„Čím více schůzek absolvujete, o to více necitliví budete ke skutečnosti, že vlastně mluvíte s reálnými lidmi, kteří řeší stejné životní situace jako vy,“ potvrzuje další z odborníků, vztahová psycholožka Jo Barnetová. Výsledkem nakonec může být, že dotyčná začne obviňovat sama sebe, že není schopna někoho najít, případně bude natolik znechucena dosavadním neúspěchem, že vše sama vzdá.

Jak tedy zvýšit šance na nalezení ideálního partnera? Podle odborníků je hlavní vědět, co žena chce a co hledá, a především by měla mít reálné představy. A jít na schůzku jen s mužem, o kterém už na počátku bude vědět, že si s ním bude mít co říct.

„Pokud opravdu hledáte někoho na dlouhodobý vztah, vymezte si čas na to ho pořádně poznat, než ho odepíšete a půjdete na schůzku s někým dalším. Pokud ani to nepomůže, dejte si na chvilku pauzu. Koneckonců, nikdy nevíte, kde toho pravého potkáte. Možná zrovna ve chvíli, kdy ho hledat nebudete,” uzavřel Preece.