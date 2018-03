Z výsledků studie, inspirované seznamovací mobilní aplikací The League, vzešly mnohé důležité informace. Jednou z nejzajímavějších je, že v každém třetím úspěšně trvajícím vztahu udělala první krok při seznamování žena. To znamená, že se dámy nemusí ostýchat a mnohdy zdlouhavě čekat, než muži udělají první krok, osloví je a případně někam pozvou - třeba prostřednictvím online seznamky. A to i proto, že mnohé takové dámy bývají ve vztazích šťastnější.

V rámci výzkumu byla hodnocena data 100 úspěšně fungujících párů, které se seznámily právě díky zmíněné aplikaci.

Jak k výzkumu dodala odbornice na vztahy Madeleine Masonová, ženy v reálném životě iniciují první schůzku mnohem častěji, než si samy uvědomují.

„Muži jen málokdy usilují o ženy, které jim nedají nějaký podnět k seznámení - ať je to drobný úsměv či pokývnutí hlavou,” uvedla pro server Independent. „Zdá se, že jde o vrozené chování, vyskytuje se ve většině společností. V online kontextu to není příliš odlišné,” dodala.

Průměrný věkový rozdíl partnerů

Z průzkumu vzešla i další zajímavá data. U párů, které se formou online seznamky úspěšně daly dohromady, byl nejčastější věkový rozdíl mezi partnery tři roky, 80 procent dotazovaných mělo stejné vzdělání.

Rovněž bylo zjištěno, že si páry na online seznamce vyměnily v průměru 34 zpráv, než došlo na výměnu telefonních čísel. U všech byla také pravděpodobnost úspěchu při navazování vztahu vyšší než 80 procent (podle priorit uvedených při seznámení).

„Tato data mohou naznačit, co je pro tuto formu seznámení přínosné, a co je možné změnit, rozhodně to ale není jednotný návod na seznámení pro všechny. Vždy je třeba brát ohled na osobní potřeby a mít nadhled,” uzavřela odbornice.