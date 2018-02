Vztahové otázky řeší muži ve stejné míře jako jejich partnerky. Je žena po jejich boku tou pravou pro život? Jaká z ní bude matka? A chce vůbec rodinu? Jak nám bude vztah fungovat za několik let? Podobných otázek se dá sepsat celá řada.

Odborníci strávili tisíce hodin podrobným zkoumáním, aby mužům alespoň v něčem jejich rozhodování usnadnili. Z řady studií vzešly nejen důležité, ale i poměrně zajímavé výsledky.

Jisté je jedno, pokud ženy oplývají určitými vlastnosti, je dobré jim věnovat veškerou pozornost a péči a udržet si je po svém boku. Přehled některých z nich přinesl server Independent.

Je chytrá

Pokud muž hledá spolehlivou partnerku pro život, je třeba se ujistit, že bude chytrá a inteligentní. Ideálně může být i chytřejší než muž, s čímž souhlasí i odborníci. A proč? Jelikož může v pozdějším věku, kromě jiného, například ochránit svého partnera před demencí, tvrdí profesor psychologie Lawrence Whalley z univerzity ve skotském Aberdeenu.

„To, co by měl muž udělat, je vzít si chytrou ženu. Nejlepším pomocníkem, pokud chce žít dlouho, je inteligence,” cituje jeho vyjádření server.

Je upřímná

Každý někdy v životě udělá chybu nebo špatné rozhodnutí. Už z toho hlediska je vhodné mít po svém boku někoho, kdo umí vše uvést na pravou míru a být upřímný. Z hlediska dlouhodobého vztahu to je vlastnost, kterou muži u partnerek často vyhledávají.

Má pozitivní postoj k životu

Pozitivní postoj k životu se vždy cení, stejně tak jako někdy až naivně optimistické názory. S takovou ženou po boku má muž ty nejlepší vyhlídky na společnou budoucnost. Naopak negativismus a tragické postoje jsou pro vztah doslova toxické.

Umí dělat kompromisy

Život není vždy jen procházka růžovou zahradou, v určitém ohledu se názory obou partnerů často střetnou. V tu chvíli se pozná odolnost jejich vzájemného pouta - za předpokladu, že budou umět oba dělat kompromisy.

Se ženou, která umí občas ustoupit a přinášet drobné oběti ve prospěch vztahu, čeká muže dlouhý a spokojený manželský život.

Má dobrý vztah s rodiči

Podle čeho zjistit, jak velkou šanci na dlouhý a spokojený vztah má muž s danou ženou? Někdy se stačí podívat na její rodinu. Na to, jak dlouho jsou její rodiče spolu, ale i na to, jak se k sobě vzájemně chovají a jak se k nim chová jejich dcera. To může mnohé napovědět.

Nepodněcuje hádky

Spory menšího či většího rozsahu jsou nedílnou součástí všech vztahů. I při nich se dá poznat, jakou šanci na trvání svazek má. Pokud žena vždy zastává negativní postoj, nebo hádky doslova podněcuje, není to optimistická vyhlídka. Mnohem prospěšnější je klidný přístup a ochota vše řešit s rozumem.

Odborníci ze dvou amerických univerzit v rámci studie sledovali po dobu 13 let celkem 80 párů a zjistili, že pokud je žena schopna během hádek ovládnout svůj temperament, řešit vše v klidu, a ke stejnému postoji umí přimět i partnera, má jejich vztah šance na dlouhé trvání. Stejný efekt ovšem nemá, pokud je muž tím, kdo se snaží hádku jako první zklidnit a usměrnit.

Má své vlastní záliby

Možnost mít prostor jen sám pro sebe, je z hlediska přínosnosti pro vztah podstatnější než uspokojivý sexuální život, tvrdí odborníci. Když má každý z partnerů i své vlastní kamarády, své záliby, umí sám sebe definovat i na základě jiných věcí než jen společného vztahu, pak je takový člověk šťastnější a ve vztahu méně znuděný, dodávají.

Umí přijmout partnerovy nedostatky

Ve stále větším množství vztahů se dá vysledovat nepříjemný trend, kdy jeden z partnerů neustále kritizuje toho druhého. Především ženy pak mají tendence stále něco vytýkat. Že nemá muž vhodné kalhoty, že dělá nemístné žerty, upozorňuje na jeho zlozvyky atd.

Pokud má ovšem vedle sebe muž partnerku, která toto umí utlumit, a s některými nedostatky se jednoduše smíří, má více méně vyhráno.