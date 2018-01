Stabilita je ve vztahu důležitější než sex

Pravda je ta, že lidé mohou mít funkční vztah i bez sexu, ale ne dlouhodobě, a to zejména v produktivním věku. Nerovnováha v sexu se vždy odrazí i na dalších atributech vztahu. A je jedno, zda se partneři neshodnou v četnosti milování, či v kvalitě uspokojení. Vždy to naruší psychiku jedince, který se začne chovat jinak, než by si druhý přál.

Být dlouhodobě ve vztahu s někým, kdo mu po sexuální stránce nic neříká, je jednoduše pokrytectví. Zvlášť, když ten druhý o tom nemá tušení. Kvalita vztahu se měří především mírou vzájemné upřímnosti a otevřenosti.

Všichni muži jsou stejní

Není tomu tak. Spíše naopak. Muži jsou jako boty, ne vždy každé hned sednou. Navíc je nutné je neustále zkoušet, dokud skutečně nepadnou. Mnohdy ani správná velikost nestačí. Boty i tak mohou být nepohodlné či někde tlačit.

Stejné je to i s muži. Ani jednovaječná dvojčata nejsou naprosto shodná, i když to tak na první pohled vypadá. Každý muž má své kvality a nějak reaguje - nelze jej soudit podle toho, jak se v dané situaci zachoval někdo jiný.

Podvádí tě

Zdržel se v práci, zapomněl na datum výročí či vaše narozeniny? Byl na pracovní schůzce s kolegyní či vám během milování řekl jiným něžným slůvkem než obvykle? Ani to hned neznamená, že vás muž podvádí. I když to samé dělal nevěrný partner kamarádky. Prostě existují muži, kteří tyto věci neřeší, ale přes to všechno vás skutečně milují.

Vím přesně, jak se cítíš

Těžko. Možná se váš přítel zachoval podobně jako ten kamarádčin, ale to neznamená, že věci prožíváte shodně. Pocity každého z nás jsou jedinečné. Navíc pokud kamarádka řekne, "Vím, jak se cítíš," chce většinou rozhovor přesměrovat na sebe a sama se politovat. Těžko v takové situaci bude nad věcí a pomůže vám s konkrétním plánem, jak věci změnit k lepšímu. V takovém okamžiku podá mnohem lepší radu někdo zcela nezaujatý.

Změna chování vždy znamená problém



Na počátku vztahu vám neustále nosil nějakou drobnost či květiny a rád vám šeptal sladká slůvka do ouška? Celkově byl dokonalý? A najednou jste ráda, když vám odpoví na smsku nebo přijde v trošku rozumný čas domů? Pak vězte, že to ve vztazích není nic neobvyklého.

Pocity zamilovanosti téměř vždy po čase nahradí tvrdá realita, vztahy se mění. Samozřejmě existují výjimky, ale na to nelze spoléhat. Mnohem lepší je si o všem otevřeně promluvit a společně s partnerem najít kompromis, který bude oběma vyhovovat.