1. Nedostatek emocionální naplněnosti a podpory ze strany partnera

Podle většiny průzkumů patří tento důvod k těm nejčastějším, který u žen rozhoduje, že jsou nevěrné. „Jakmile muži přestanou o ženu usilovat, začnou si jí být jistí, pak dost často zapomínají na všechny drobnosti, kterými si svou lásku získávali. Přestanou být pozorní, nenaslouchají a vše berou s naprostou samozřejmostí. Ženy tak začnou po emocionální stránce strádat a lehce pak podlehnou muži, který jim toto všechno nahrazuje,” vysvětluje na svém blogu odbornice na vztahy Brittney Lindstromová.

2. Nedoceněnost

Opět to souvisí se samozřejmostí, se kterou muži po nějaké době vztahu začnou vnímat vše, co ženy dělají. Z běžného slovníku mužů se tak začnou vytrácet slova prosím, děkuji, ale i jakákoli chvála a pocit hrdosti.

3. Nedostatek pozornosti

Pozorností přitom nejsou myšleny jen dárky, ale i letmé dotyky, objetí či jakékoli pochvalné gesto k její ženskosti. Podle odborníků stačí opravdu jen trošku snahy z mužovy strany, aby se žena vrátila zpátky na zem a přestala mít o vztahu s ním pochybnosti.

4. Málo atraktivní a žádoucí

I ženy potřebují stejně jako muži vědět, že jsou stále žádané a atraktivní. Pokud si některá žena připadá jako „domácí puťka“, méněcenná, nemilovaná, často pak hledá přízeň jinde. Náruč jiného muže a obdiv jí tak nahrazuje ztracené sebevědomí a dává jí novou sílu.

5. Nedostatek sexu a intimity



Asi největší problém dnešních třicátnic a čtyřicátnic je nedostatek sexu ve vlastním oficiálním vztahu. Přestože se ženy cítí na vrcholu svého sexuálního života, sexu od partnerů se jim nedostává tolik, kolik by si samy přály. A pokud už ho mají dostatek, pak postrádají s tím spojené něžnosti, jako je líbání či mazlení apod.

6. Neuspokojivý sex



I když mají partneři sexu dostatek, neznamená to, že je pro oba uspokojivý. Někdy za to může nedostatek něžností, jindy neukojení potřeb či neschopnost dosáhnout vyvrcholení. Ženy to všechno pak mohou hledat jinde, stejně jako muži.

7. Nedostatek interakcí

Někdy ženy ve vztahu postrádají společně strávený čas, ale i povídání si. I když žijí ve vztahu, cítí se osaměle.

8. Špatné zacházení

Pokud žena cítí, že je partnerem citově zneužívána, nebo po ní muž vyžaduje něco, s čím není plně ztotožněna, je možné, že si své pocity začne ověřovat či potvrzovat jinde.

9. Necítí se ve vztahu bezpečně



Někdy se ženy začnou poohlížet jinde, pokud začnou ve vztahu postrádat jistotu a pocit bezpečí. Může to být způsobeno flirtem muže s jinými ženami, případně strachem z jeho nevěry.

10. Způsob, jak ukončit vztah

Za nevěrou ženy také může stát její touha po ukončení stávajícího vztahu.