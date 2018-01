Pokud výročí neoslavujete, pak to zkuste změnit. Každý rok společného soužití určitě stojí za oslavu. I když se nejednalo o rok jednoduchý. Společné překonávání překážek, objevování kompromisů a tolerantnosti patří k základním kamenům pevného a harmonického vztahu.

O výročí svatby by si manželé měli najít chvilku jen pro sebe, říci si navzájem, že se mají rádi a darovat si nějakou drobnost či zážitek, které by jim připomínaly tato jubilea a emoce s nimi spjaté.

Oslavu výročí vždy plánujte společně. Je sice hezké, když si jeden vzpomene a sám od sebe druhého něčím krásným mile překvapí, ale co když zapomene? I když to neudělá záměrně, jeho opomenutí může vzbudit negativní emoce a místo příjemně stráveného okamžiku se vše může zvrhnout ve velkou hádku. Proto nic potajmu neočekávejte a raději si o všem dopředu promluvte. Nejde přeci o to si vzájemně dokazovat, kdo je lepší, že si vzpomněl.

Zlatá svatba aneb Výročí společných 50 let Zlatá svatba je první okamžik, kdy je možné provést opakování manželského slibu. Manželé sezvou rodinu a přátele a veřejně před nimi obnoví manželský slib. Manželé si mohou opět vyměnit i snubní prstýnky.

Jak slavili naši předci



Společný život oslavovali i naši předci. Proto i pro jednotlivá léta společného soužití existuje lidové pojmenování. Názvy se dávaly obvykle podle toho, čím se manželé obdarovávali.