Manželství však může udělat s člověkem pravý opak, jakmile si vybere partnera, který ho neustále sráží svou kritikou a nedokáže ho přijmout takového, jaký je. Postupně ztrácí jistotu, sebedůvěru, a nakonec se v tom ztratí celý. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Platí to tím víc, čím silnější citový vztah k partnerovi dotyčný paradoxně má.

Pokud si nenajde oblast, ve které ho uznává i jeho protějšek a ve které může rozvíjet svou sebedůvěru, dostane se do podřízenosti. „To neznamená, že by si partneři nemohli nic vytknout. Ale musí to vždy kompenzovat pochvalou nebo uznáním. A nikdy to nesmí být urážlivé,” radí psycholožka Alice Vondrová.

Když už se ocitnete v takovém manželství, musíte si uvědomit, že většinu výtek, které na vaši hlavu snáší protějšek, patří do kategorie obraných mechanismů. Říká se jim projekce. „Protějšek do vás promítá své mindráky, pocity nedostatečnosti a neuznání. Tento obranný mechanismus je velmi častý u lidí, kteří mají malé sebevědomí a schopnosti, ale velké ambice. Takový člověk se snaží toho druhého srazit na kolena, přesně podle hesla: Čím bude partner níž, tím se ocitnu výš. Pokouší se tak zmírnit negativní hodnocení sebe samotného,” vysvětluje Vondrová.

„Naštěstí to tak nefunguje. Blbec zůstane blbcem a chytrý člověk chytrým člověkem, i když ho poplivají. Je to mechanismus slabošský a otravný,” dodává psycholožka.

Uvědomte si, že vedle sebe nemáte dokonalý protějšek, který vás kritizuje z pozice svých úspěchů. Takový nemá zapotřebí někoho ponižovat. Člověk schopný a sebevědomý nepotřebuje ničit sebeobraz druhých. Naopak, nejraději jedná se stejně silným partnerem.

Ať udělám cokoliv, je to špatně. Jak z toho ven?



Pokud vám na vztahu záleží, pak jediným způsobem, jak partnera umírnit a změnit jeho chování, je posílit své vlastní sebevědomí. Vaším mottem teď musí být heslo: V mém životě jsem nejdůležitější člověk já! Dalším podstatným krokem je to, abyste odhalil svá silná a slabá místa. Napište si nejméně deset vlastností, které u sebe pokládáte za přednosti. Vedle napište své slabiny. Požádejte opravdu dobrého přítele, aby pro vás udělal totéž. Určitě zjistíte, že se vidíte hůř, než vás vidí druzí,” doporučuje Vondrová.

Pravidelně si připomínejte své přednosti a registrujte vědomě své úspěchy v práci i jinde. Každý den si dělejte rekapitulaci toho, co se vám povedlo. Pokud na sobě shledáte některé zvlášť odpudivé rysy (nafoukanost, agresivitu…), změňte je. Ostatní negativa přijměte jako součást sebe sama a programově se učte žít s nimi v klidu.

Stavte na realistickém názoru na sebe sama. Získáte tím imunitu k bezbřehé kritice protějšku. Když v tom uspějete, můžete bouchnout do stolu a zařvat: „Zmlkni!“

Pokud ani poté své chování protějšek nezmění, pak je otázkou, zda zůstávat i nadále v takovém vztahu.