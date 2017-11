Jak se vyrovnat s prvním rozchodem

První láska bývá nejkrásnější a také nejintenzivnější. O to horší je pak ale rozchod, kdy má člověk pocit, jako by se mu zhroutil celý svět. Tak tomu ale není. Ne nadarmo se říká - co bolí, to přebolí. Poradíme vám, jak zařídit, aby vás rozchod bolel co nejméně.