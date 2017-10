Nová studie publikovaná v časopise BMJ Open analyzovala data sebraná během průzkumu, který probíhal v letech 2010 až 2012. Studie se zúčastnilo 4839 mužů a 6669 žen v rozmezí 16 až 74 let, kteří měli během posledního roku alespoň jednoho sexuálního partnera. Hlavní bod průzkumu byl jasný – zjistit, jak jsou na tom lidé se sexem, jak ho hodnotí, i jaký zájem o něj mají.

Výsledky jsou více než zajímavé. Patnáct procent všech mužů a 34 procent žen prohlásilo, že se v poslední době potýkají s nezájmem o sex. Podle vědců to bylo nejčastěji spojováno s věkem, ale také fyzickým a mentálním zdravím dotazovaných. Celkově větší nezájem byl také pozorován u mužů i žen, kteří se někdy v minulosti potýkali se sexuálně přenosnou chorobou, nebo byli násilím nuceni k sexu.

Muži i ženy vykazovali rovněž nižší zájem o sexuální záležitosti, pokud se během posledního roku potýkali s nějakými vztahovými problémy, nebyli si s partnerem emočně blízcí nebo nebyli schopni vzájemně mluvit o sexuálních problémech. To všechno je podle vědců poměrně pochopitelné, co je ale podle nich zarážející, je vysoký rozdíl mezi muži a ženami, co se nezájmu týče.

Co stojí za větším nezájmem žen?



Jedním z mnoha vysvětlení může být fakt, že ženy jsou citlivější, a celkově více prožívají úpadek romantiky i zájmu, které byly na počátku vztahu výraznější.

„S nezájmem o sex se potýká mnoho párů, a to nejčastěji ve chvílích, kdy se z něj stává běžná rutina,“ potvrzuje pro Women´s Health magazine David Klow, zakladatel Skylight Counseling centra v americkém Chicagu, které se zaměřuje na rodinné i vztahové poradenství. Jak se podle něj z podobné rutiny vymanit? Prý nejlépe pomáhá vyzkoušet nové pozice při milování nebo nová netradiční místa.

Psycholožka Ramani Durvasulaová radí zvážit i takzvané rychlovky. „Sex nemusí být vždy o svíčkách a předehře. Někdy to může být zajímavější bez jakéhokoli plánování,“ dodává. Nevinné objímání, vzájemné dotýkání na běžné denní bázi může být podle ní také způsobem, jak zlepšit upadající situaci v ložnici.

Kromě všech rad je ovšem důležité i něco jiného – mluvit o svých pocitech či problémech. Ať už doma v soukromí, nebo s pomocí odborníka.