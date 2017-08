Zdravá rovnováha vitamínů a minerálů udržuje endokrinní systém v pohotovosti, ten poté reguluje produkci estrogenu a testosteronu, které jsou základem pro sexuální touhu a výkon.

„Užívat si aktivního sexuálního života je základem pro naši pohodu a potraviny, které jíme, hrají významnou roli v zajištění té správné nálady. Dá se tedy říci, že dobré jídlo a dobrý sex mají na sebe vzájemně pozitivní vliv,“ vysvětluje pro Woman´s Day Cammi Ballecková, lékařka alternativní medicíny a autorka knihy Making Happy Happen.

Podívejte se s námi na potraviny s ověřenou silou, díky kterým se budete cítit svůdnější a sexy.

Řapíkatý celer

Může se zdát, že všechna tato křupavá zelenina je dobrá jen díky nízkému obsahu kalorií, ale věřte, že je i sexy. Řapíkatý celer obsahuje chemické látky zvané androsteron a adrostenal, díky kterým se cítíme sexuálně atraktivnější.

Řapíkatý celer obsahuje také malé množství mužských hormonů, které mohou podpořit ženské vzrušení.

„Rovnováha sodíku a draslíku v celeru z něj dělá výborné diuretikum,“ říká Linda De Villersová, autorka knihy Simple Sexy Food. Jinak řečeno, může vám pomoci se zbavit jednoznačně nepřitažlivého nadýmání.

Humr

Jistě, částečně jeho kouzlo spočívá v tom, že se podává při zvláštních příležitostech.

Ve skutečnosti je humr dobrým zdrojem bílkovin, mědi, zinku a selenu. Především zinek je spojován se zdravým mužským libidem. Humr je rovněž plný minerálního fosforu, který povzbudí sexuální elán obou partnerů. Navíc koncentrace základních mastných kyselin může zvýšit citlivost pohlavních orgánů.

Zelená listová zelenina

Možná není snadné být „zelený“, ale je to sexy. Kapusta, špenát a další zelené listí obsahuje vysoké množství vitamínu A, který vyrovnává hladinu hormonů tím, že podporuje endokrinní funkce.

„Tyto potraviny rovněž obsahují jód, základní minerál pro správnou funkci štítné žlázy a nadledvinek, které pak pomáhají regulovat vaši náladu,“ dodává Ballecková.

Jahody

Není to jen o tom, že jahody vypadají sexy (vystavují svou plodnost – svá semínka – pěkně venku). Přínosy pro zdraví, které mají, jen podporují jejich pověst afrodiziaka.

Nehledě na neskutečné množství vitamínu C, kyseliny listové a vlákniny jsou jahody dobrým zdrojem draslíku, který pomáhá zabránit zadržování tekutin (sbohem náladu zabíjející nadýmání).

„Obsahují dokonce omega-3 mastné kyseliny, vysoce ceněné pro svůj přínos zdravému kardiovaskulárnímu systému,“ poznamenává Linda De Villersová. A to je základem pro sexuální vzrušení a odezvu. Namočte je do hořké čokolády a znásobíte jejich účinek.

Hořká čokoláda

Na chvíli si odmyslete skvělý pocit a chuť, když se vám čokoláda rozpouští na jazyku – což je pro milovníky čokolády samo o sobě dostatečným důkazem, že je čokoláda pro milence vhodná.

Hořká čokoláda obsahuje sloučeninu zvanou fenylethylamin, endorfin uvolňovaný do mozku, díky kterému cítíte hřejivé vibrace zamilovanosti.

Podělte se o pár kostiček kvalitní hořké čokolády před tím, než půjdete do postele, skočit do ní pak bude mnohem slastnější.

Oříšky

Mnoho variant, včetně vlašských ořechů, lískových oříšků, mandlí, piniových oříšků, para ořechů a buráků, obsahuje základní aminokyselinu l-arginin, která pomáhá mozku s oběhem neurotransmiterů. Chemických látek v mozku, které vysílají signály buňkám.

„A mastné kyseliny v ořeších zvyšují hladinu endorfinů, díky nimž se cítíte uvolněnější,“ dodává Ballecková. Jak se ukázalo, l-arginin také rozšiřuje cévy a zlepšuje tak průtok krve do genitálií, což může povzbudit vzrušení a zintenzivnit orgasmus.

Borůvky

Cirkulace je velmi důležitá jak pro libido, tak pro další sexuální funkce – bez dobrého krevního oběhu přichází vzrušení pomaleji (je to právě krev proudící do vašich intimních míst, která je základem k dosažení orgasmu) – a borůvky jsou skvělé pro jejich zlepšení.

„Díky vysokému množství antioxidantů, které bojují s buňky poškozujícími volnými radikály, budete také vypadat více sexy,“ dodává Ballecková. A co víc, borůvky obsahují dopamin. Neurotransmiter, jehož úkolem je stimulovat centra rozkoše v mozku (ta, která vás nutí vydechnout „Ach!“).

Vodní meloun

Pravda, chladivé a šťavnaté plátky vodního melounu jsou základní součástí mládeži přístupných rodinných pikniků, ovšem tohle supersladké ovoce je i sexuální povzbuzovač.

Zaprvé, zářivě červený vodní meloun obsahuje aminokyselinu zvanou l-citrulin, která pomáhá zklidňovat a rozšiřovat krevní cévy, čímž přirozeně podporuje proudění krve do pohlavních orgánů a přispívá tak ke žhavějšímu vyvrcholení.

Navíc, hlavní složkou vodního melounu je voda. To z něj dělá výborného pomocníka proti nadýmání.

Jídlo s vyváženým poměrem sacharidů a bílkovin

Není to jen o jednom druhu potravin. Určitá kombinace vás buď naladí, nebo zpomalí a naplní tak, že na sex už nemáte pomyšlení. Jennifer Hanesová, autorka knih Lady in Weighting a The Princess Plan, vysvětluje, že ženské libido je stimulováno v případě, kdy je neurotransmiter serotonin uvolněn do mozku.

„Vaše hladina serotoninu se zvyšuje, když jíte sacharidy. Ovšem jejich nadměrný příjem může vyústit v obrovské snížení cukru v krvi (tzv. „sugar crash”) třeba hodinu poté,“ dodává. Což vede k tomu, že budete na nějakou párty příliš unavená.

Vyhněte se proto bezedným mísám těstovin se smetanovou omáčkou a dejte si raději jídlo obsahující složité sacharidy (jako třeba celozrnné těstoviny, hnědou rýži, zeleninu a luštěniny, ne jednoduché sacharidy jako těstoviny z bílé mouky, bílou rýži nebo bílý chléb, které se mění rovnou na cukr) spolu s bílkovinami. To vám dodá dlouhotrvající podporu serotoninu a energii se stabilní hladinou cukru v krvi.