Jedním ze způsobů, jak získat partnerovu pozornost, je například sexy prádlo nebo společné sledování nějakého erotického snímku. Když ale ani to nezabere, co potom?

Server Woman´s Day přinesl několik dalších rad, které by měly dopomoci k vytouženému výsledku.

Spontánnost

Podle Patti Stangerové, která se podílí na úspěšné americké reality show Million Dollar Matchmaker, dokáže muže nažhavit i tak obyčejná věc, jako je spontánnost. Mladistvý postoj, díky kterému nebude žena svazovaná pravidly a dokáže si život užívat - to je to pravé, co muže dokáže povzbudit.

Zranitelnost

Zní to možná zvláštně, ale ženská zranitelnost a pocit jemnosti jsou věci, které muže přitahují. Když jde žena tvrdě za svou kariérou, věnuje jí všechen svůj čas, je to pro ni ve vztahu obrovská nevýhoda.

„Když se stanete alfou ve vztahu, partner bude najednou beta, ten slabší,“ vysvětluje Stangerová.

Pomoc druhým

Až budete příště hledat nějaké rozptýlení, zkuste se společně pustit do nějaké dobrovolnické činnosti, nebo se o ní nebojte zmínit, pokud ji budete absolvovat sama. Podle studie z roku 2016, která byla publikována v časopise British Journal of Psychology, jsou lidé, kteří rádi a ochotně pomáhají druhým, nejen přitažlivější pro opačné pohlaví, ale také si častěji užívají sex.

„Zdá se, že altruismus, nezištné chování ve prospěch druhých, je považován za jednu ze žádaných kvalit, které pomáhají lidem v reprodukci,“ uvedl vedoucí studie Steven Arnocky z kanadské Nipissing University.

Společně trávené chvíle

I když v tomto případě nejde přímo o něco, co by muže na prvním místě nažhavilo, ve výsledku to má kladný vliv na vztah i sex. Muži, kteří jsou již nějakou dobu ženatí, přiznali pro server WebMD, že je dokážou povzbudit i společně trávené chvíle, kdy s partnerkou jen tak leží v posteli s knížkou, nebo společná večeře. A to kvůli emocionální intimitě, kterou tyto okamžiky poskytují.

Červená barva

Bojíte se výraznějších barev na oblečení? Pak se nejspíš obíráte o lepší možnost, jak se seznámit, nebo povzbudit již stávajícího partnera. Studie publikovaná v časopise Journal of Personality and Social Psychology prokázala, že dámy oblečené v šatech karmínové (červené) barvy jsou pro muže mnohem atraktivnější než dámy v jiných odstínech šatů.

Z kulturního hlediska červená barva v mnohých evokuje spojení se srdcem a oslavami svátku zamilovaných. Biologové to vidí trochu jinak. Ženy se oblékají do červené převážně v období ovulace, čímž k sobě přitahují muže během svých nejplodnějších dní.

Plnější boky a stehna

Vědci z University of Pittsburgh a University of California přišli s evolučním vysvětlením, které osvětluje fakt, proč muže přitahují ženy s výraznějšími boky a stehny. V těchto partiích se podle nich koncentruje více omega 3 mastných kyselin, které se v těhotenství dostávají z krve do placenty, přes kterou vyživují mozek nenarozeného dítěte. Pro muže to tak představuje jakousi „záruku” chytrého potomka. Což ale automaticky neznamená, že by štíhlé ženy neměly chytré děti.

Smích

Nejen letmý úsměv, ale i vřelý hlasitý smích může působit na muže svým způsobem jako povzbuzení. Podle Marie Sophoclesové, asistentky profesora na univerzitě ve švýcarské Basileji, jim totiž vřelý smích připomíná sténání, které mohou od žen slyšet při milování. Smích tak v mužích svým způsobem povzbuzuje chuť na sex.