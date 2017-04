V období menopauzy dochází k poklesu hormonu estrogenu, může tedy docházet i k poklesu libida a nižšímu prožitku při milování, ale není to pravidlem. Chuť na milování možná žena nebude mít od rána do večera, protože nějakou dobu pro ni může být náročnější vyrovnat se s tím, co dělá její tělo (potí se, je unavená, bolí ji klouby, nedokáže usnout, což zvyšuje podrážděnost, a tak je sex to poslední, co ženu v daném momentě zajímá). To všechno ale může žena s pomocí partnera překonat. I když to určitě nebude jednoduché. Nicméně pokud svou empatií muž dokáže ženu navnadit k milování, pak udělá službu výhodnou pro oba.

Milování a laskání nejen utužuje vztah, pocit blízkosti a sounáležitosti zároveň v těle spouští chemické a biologické reakce, díky kterým dochází k uvolnění napětí, upraví se krevní tlak a celkově se žena cítí lépe.

Konečně si milování naplno užívají



Pokud partneři překonají prvotní šok ze změn chování, často zjistí, že je jejich milování mnohem příjemnější. Dost často se stává, že si ho konečně naplno užívají.

Nemají strach z nechtěného těhotenství, ani z toho, že jsou děti ve vedlejším pokoji, navíc dokonale znají svá těla. Vědí, jak reagují, co potřebují a díky věku se ani neostýchají říci, co chtějí a jak to chtějí. V ložnici i mimo ni.

Samozřejmě může jak u žen, tak u mužů docházet k určitým nepříjemnostem spjatým s věkem. Erekce již nemusí být tak pevná a častá, ženy může potrápit suchost pochvy. Dnes ale existuje mnoho přípravků, které tyto problémy velmi dobře zvládnou.

Nebo to partneři mohou přijmout jako výzvu k objevení nových způsobů, jak se s partnerem milovat, být intimní, něžní.

Vše je o životním stylu

Celá řada problémů v menopauze vzniká kvůli špatnému životnímu stylu. Proto zkušení gynekologové i sexuologové radí ženám co nejvíce sportovat. Bude to mít vliv nejen na sex. Například jóga nebo dlouhá vycházka v rychlejším tempu udělají hodně. Kromě toho, že se krev rozproudí (lépe se prokrví a "promažou" i ty části, které jsou potřeba na milování), vyplaví se do těla endorfiny, tedy hormony štěstí, během svižného pohybu se dobře vyvětrá i hlava.

Důležité je dělat si také malé či velké radosti, setkávat se s kamarádkami, dopřávat si wellness pobyty, masáže apod.

Pokud ženu trápí zhoršená lubrikace, pak je vhodné kromě klasických lubrikačních gelů vsadit na čípky či masti, jež obsahují estrogeny a aplikují se několikrát za měsíc.

V okamžicích, kdy se žena necítí dobře, je unavená, oteklá či unavená, je dobré vyhledat gynekologa. „Je nutné léčit příčinu, ne důsledek, proto je podle mých zkušeností vhodnější pomoc ženského lékaře než psychiatra, který předepíše antidepresiva. Ačkoli v některých specifických případech se hodí i pomoc psychologa nebo psychiatra,“ radí gynekoložka MUDr. Dagmar Makalová.

S nízkou hladinou estrogenů si lze také poradit pomocí hormonální substituční léčby. „Hormony jsou tělu téměř vlastní a potřebné látky. Pro zahájení hormonální substituční léčby však musí být splněna všechna medicínská kritéria. Pokud nejsou příznaky klimakteria zásadně velké, nebo je hormonální substituce u ženy kontraindikována, máme k dispozici fytoestrogeny či dokonce přírodní doplňky stravy, z mých zkušeností například velmi dobře účinkuje extrakt z pylového zrna,” doporučuje Makalová.

Úprava intimních partií

Některým ženám brání v dobrém milování vzhled intimních partií, který se s věkem samozřejmě mění. Ženy mají v daný okamžik hned několik možností. Kromě plastické operace, jež vnější genitálie upraví operativně, existují i neinvazivní, a tedy neoperativní řešení. Jedná se o bezbolestnou a časově nenáročnou záležitost.

„Přístroje fungující na principu synergického efektu monopolární radiofrekvence a vysokofrekvenčního ultrazvuku působí na kolagen pod kůží, který s postupem věku ubývá a pokožka ztrácí elasticitu. Působením přístroje na celou intimní oblast postupně dochází k znovuobnovení kolagenu,” vysvětluje Andrea Šifnerová z pražské Formé clinic.

Změny jsou znatelné již po prvním sezení, pro dosažení nejlepších výsledků jsou nezbytné čtyři návštěvy. Nejkratší doporučovaná doba mezi jednotlivými sezeními by měla být 5 dní, nejdelší 14 dní. Cena za jedno sezení se pohybuje kolem tří tisíc korun, celá procedura tak vychází na cca 12 tisíc korun.