Obecně platí, že BDSM praktiky jsou především o dominanci a podřízenosti, kdy jeden z partnerů zaujímá dominantní roli a druhý submisivní, přičemž je zde velký prostor pro sexuální experimentování.

„Výhoda BDSM praktik přitom spočívá v tom, že tento druh fyzického kontaktu stimuluje tělo daleko více způsoby a s větší intenzitou, než je tomu u klasického způsobu milování. Nesmí ale překročit určité hranice,” vysvětluje pro Daily Mail psychoterapeut Dr. Ian Kerner.

Co patří do tohoto způsobu milování Symboly nadřazenosti a podřízenosti v podobě masek, jezdeckého bičíku, biče, důtek, plácaček, provazů, pout, okovů, pásů cudnosti, řetězů, obojků, roubíků, svorek apod. Spanking neboli výprask - je už od starověku vnímán jako způsob zvyšování sexuálního požitku. Vychází z principů fyzické i psychické stimulace, kdy dochází k dráždění erotogenních zón a pak také ke vzbuzování pocitu submisivity a studu. Výprasky mohou nabývat různé intenzity, v té jemnější formě dnes patří mezi běžné a velmi oblíbené praktiky žen i mužů. Ale nikdy nesmí být vedeny přes odpor a způsobovat zranění. Bondáž neboli svazování - spočívá v omezení pohyblivosti partnera (znehybnění) různého stupně - od prostého přivázání rukou (případně nohou) k pelesti postele přes rozličné ozdobné úvazy. Využívají se k tomu měkké provazy, řetízky, lepící pásky, potravinářské fólie či nejrůznější druhy pout.

Výhody tohoto způsobu milování

1. Snižuje stres

Hned několik vědeckých studií potvrdilo, že během BDSM aktivit dochází ke snížení hladiny kortizolu, a tedy stresového hormonu, který reguluje mnoho změn v těle, jako například hladinu cukru v krvi, imunitní reakce či zánětlivé reakce.

Na snížení stresu pak obvykle pozitivně reagují i další procesy v těle. Může docházet ke snížení rizik vysokého krevního tlaku, srdečních onemocněních, ale i příznaků astmatu.

Podle vědců je to dáno pravděpodobně tím, že se milenci při BDSM praktikách velmi snadno dostávají do podobného stavu jako vrcholoví sportovci při důležitém závodě. V naprosté soustředěnosti na sebe samé či partnera se dostávají do určitého stavu bdělosti, kdy přestávají vnímat čas a realitu a k životu opět procitnou až po vyvrcholení. Stejně jako závodník po protnutí cílové pásky.

2. Posiluje imunitní systém

Bičování a výprask zvyšuje průtok krve, orgány včetně mozku i svaly jsou tak mnohem lépe zásobeny kyslíkem a hormony, zároveň se z těla rychleji odplavují odpadní látky, které mohou za únavu, ale i onemocnění mozkových buněk. Díky tomu dochází i k posilování imunitního systému, který chrání organismus před nejrůznějšími patogeny.

„Zajímavé je, že přestože všechny způsoby milování zvyšují krevní oběh, při BDSM je vše mnohonásobně intenzivnější. Pravděpodobně je to dáno i tím, že fyzický kontakt přispívá k mnohem většímu pocitu pohody,” vysvětluje na Medical Daily doktorka Sandra LaMorgeseová.

„Kůže je největším orgánem v těle, který pod svým povrchem ukrývá milióny receptorů. Pokud se někdo intenzivně dotýká naší pokožky, pak začneme prožívat fyziologické i fyzické uzdravení,” dodává odbornice na vztahy.

3. Zlepšuje komunikaci

Milenci praktikující BDSM spolu dokážou mnohem lépe komunikovat. Podle odborníků je to tím, že jsou k sobě mnohem otevřenější, dokážou snáze hovořit o svých touhách i potřebách. Velmi k tomu přispívá i používání tzv. bezpečných slov, která protějšky upozorňují na to, co jim je příjemné i nepříjemné a kam už si nepřejí zacházet.

Pokud spolu dokážou partneři výborně komunikovat, pak se do těla uvolňuje mnohem více serotoninu a milenci se cítí mnohem šťastněji a plni energie.

„Milenci, kteří přistoupí na BDSM praktiky získávají obrovské komunikační dovednosti. Mnohem snáze také dokážou říkat nahlas své pocity. Lépe tak dají druhému najevo, co jim dělá či nečiní dobře,” upozorňuje terapeutka Sari Cooperová.

Lidé by si měli ale včas uvědomit, že BDSM praktiky nejsou vhodné pro každého. Ne každý dokáže s druhým otevřeně mluvit, ne každému jsou intenzivní dotyky příjemné. Práh bolesti má taktéž každý jinde.

4. Zlepšuje duševní zdraví

Zatímco někdo BDSM praktiky považuje za něco zcela perverzního a naprosto nenormálního, vědecké studie několikrát potvrdily, že lidé praktikující tento způsob milování jsou po psychické stránce mnohem silnější, sebejistější a zdravější, než lidé zavrhující tyto praktiky.

Například vědecká studie z roku 2013 zjistila, že vyznavači BDSM praktik jsou mnohem méně neurotičtí, více extrovertní, otevřenější novým zkušenostem, svědomitější, pohodovější a snáze přijímající odmítnutí než zastánci klasického milování.

Zároveň byli i více tvrdohlaví a upřednostňující své vlastní způsoby řešení, před nabízejícími se alternativami. Podle vědců to pravděpodobně pramení z jejich sklonu zkoušet nové věci, objevovat nepoznané a hledat nové zážitky.