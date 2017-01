Téměř u každého nového partnera platí, že zrovna on je konečně ten pravý. Mnohdy ale ten jediný, kterému na vztahu vždy opravdu záleží, jsme my sami. Čím déle ve vztahu s partnerem jsme, o to těžší bývá rozpoznat, že všechno není tak, jak by mělo. Mnohokrát je jednodušší rozpoznat varovné náznaky problémů u cizích vztahů než u těch vlastních.

Jedno je ale jisté. Když se vztah dostane do situace, kdy den za dnem zažíváme stejnou rutinu, a soužití s partnerem nám přináší spíše starosti než radosti, je mnohdy lepší svazek raději ukončit.

Hlavní varovné signály, že vztah do podobného stádia dávno dospěl, přinesl server Independent.

Partner vás ze všeho obviňuje

Málokdy jsou problémy ve vztahu zapříčiněny jen jednou stranou, stejné je to i při jejich řešení. Jediným způsobem, jak se z potíží dostat a vztah udržovat, je řešit vše společně a najít vhodný kompromis.

„Pokud váš přítel nebo přítelkyně nespolupracuje, a dávají vám vinu za všechny potíže, které nastanou, je více než jasné, že se nacházíte ve vztahu, který spěje velmi rychle ke konci,” uvedla pro server vztahová poradkyně Julienne Derichsová.

Žádné vyhlídky na zlepšení

Občasné argumentace a stížnosti jsou ve vztazích zcela normální, málokomu se podaří zažívat štěstí po celou dobu. Když se ale problémy nakupí, a nic nenapovídá tomu, že z nich existuje nějaká cesta ven, je to zlé.

„Nejjistějším náznakem, že setrváváte v beznadějném vztahu, je zjištění, že neexistují žádné vyhlídky na zlepšení,” potvrdila terapeutka a wellness odbornice Jenny Giblinová.

Toužíte po někom jiném

Když najdete pro vztah toho správného člověka, nebudete fantazírovat o někom jiném. „Pokud neustále myslíte na někoho jiného a zvažujete jiné možnosti, pak váš vztah není tak silný, jak jste si mysleli,” souhlasí poradce Jonathan Bennett.

Nepříjemný pocit



Mnohdy je ale nejjednodušší naslouchat svým instinktům. Pokud máte pocit, že něco není v pořádku, něco na tom asi bude. Někdy jednoduše ani velké množství lásky a snahy z jedné strany nestačí pro spokojenost obou partnerů.