Pokud už muž jde vedle ženy, pak by měl být vždy po levém boku ženy, opačně to lze tolerovat jen v případě, že by cesta vpravo byla v horším stavu. Shodně by tomu mělo být i při sezení např. v divadle. Muž by měl sedět opět vždy vlevo. Výjimka je jen v situaci, když se osoba sedící vpravo ženě z nějakého důvodu nelíbí anebo když do divadla přijde pár ještě s dalším párem. V takovém okamžiku by muži měli sedět každý z jedné strany a ženy vedle sebe uprostřed.