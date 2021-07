Veganství: Zdravé stravování, nebo cesta k nemocem?

Jak to může dopadnout, když se to uhlídat nepovede a z veganství se stane nebezpečný špás se zdravím, ukazuje například příběh finské kuchařky a blogerky Virpi Mikkonenové. Ta je skandinávskou celebritou: vydala několik veganských kuchařek a její Instagram sleduje na 160 tisíc uživatelů.

Časté chřipky, únava, bolesti hlavy, roztřepené nehty, vypadávání vlasů, a dokonce předčasná menopauza přinutily blogerku vyhledat lékaře. Finka nakonec musela svůj způsob stravování, kterému dominovaly zeleninové šťávy a saláty, opustit. Do jídelníčku na čas zařadila i maso - to se jí na talíři neobjevilo patnáct let.

„Když začaly uzávěry kvůli covidu a já byla nucena pracovat z domova, měla jsem čas se na svůj jídelníček zaměřit, chtěla jsem zjistit, co mi dělá dobře a co je pro mě zdravé. Postupně jsem dospěla k tomu, že jsem vyřadila veškeré živočišné produkty včetně vajec. A dokonce i medu.

Zprvu jsem ze sebe měla ohromnou radost. Měla jsem pocit, že dělám hodně pro své zdraví, a ještě tak trochu zachraňuju planetu. Připadala jsem si odlehčeně a energie mi nechyběla. Naopak, přišlo mi, že jí mám na rozdávání. Kombinovala jsem hlavně zeleninu a potravinové doplňky. Občas jsem to doplnila ovocem. Smoothie mi už brzy lezly krkem, ale chtěla jsem to dokázat,“ tvrdí mladá manažerka.

„Ještě chvíli jsem vzdorovala, protože pro mě bylo těžké si přiznat, že jsem to nezvládla, že bych měla maso zařadit zpět do svého jídelníčku. Po pár týdnech jsem se ale pozvolna k masu a mléčným výrobkům vrátila. Už jsem byla sama sobě protivná. Brzy mi bylo líp,“ vypráví Alena, která se na už svůj někdejší veganský experiment dívá s úsměvem.

„Je to bezpečný, ale náročný stravovací systém. Je při něm nutné dodržovat pečlivě sestavený a nutričně vyvážný jídelníček,“ podotýká sportovec. Podle něj na to šla zmiňovaná veganská blogerka Virpi Mikkonenová prostě špatně.

„Jediný vegan, kterého jsem tehdy znal, bydlel 300 kilometrů daleko, a ani na internetu se toho nedalo moc najít. O rostlinné stravě existovala jediná knížka a ta nebyla moc dobrá. Abych měl vyvážený jídelníček, sahal jsem i do učebnic dietologie. Musel jsem se vzdělat a recepty jsem si opisoval jako naše babičky propiskou do sešitu.“

Ve zralejším věku se však k podobným rozhodnutím přidávají i etické důvody. „Lidé chápou, že zvířata trpí, protože nejsou humánně zabíjena, a vadí jim to. Naši předkové jedli maso jednou do týdne a o zvířata určená k porážce bylo do poslední chvíle dobře postaráno. To se změnilo.“