Trendy sportovní boty z kávové sedliny neboli lógru a recyklovaných plastových lahví

Metan je plyn, který se běžně vyskytuje v přírodě, je po oxidu uhličitém považován za druhý nejnebezpečnější. Když se ho do ovzduší vypouští moc, přispívá to k ohřívání atmosféry. Metan ji během 20 let ohřeje dokonce 80krát víc než stejné množství oxidu uhličitého. Přičemž čtvrtina globální produkce emisí pochází z výroby potravin a více než polovina těchto emisí připadá na živočišnou výrobu.