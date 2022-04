Táňa Pauhofová: Jsem dost dobrá manželka

Komedie Známí neznámí se odehrává v jediném dni - na Silvestra. Jak jste ten poslední strávila vy?

Pokojně a s blízkými. Oslavy Silvestra mě nijak neberou, těším se akorát na možnost setkat se s přáteli, na půlnoční procházku a prskavky.

Vzpomenete si na nějaký konec roku, na který nelze zapomenout, ať už v dobrém, či špatném?

Krásné byly konce roků na chatě na horách, kam jsme v mém prudkém mládí jezdili. To bylo mega super, ale kvůli divadlu se mi už mnoho let podobný zázrak nepodařil.

Lákala by vás lyžovačka, nebo spíš jen chození po horách?

Lyžovat bych se chtěla naučit, a moc. To bych ale nesměla mít nic roztočené. To se často nestává. (směje se) Od malička jsem jezdila na snowboardu, to mám moc ráda, ale čím jsem starší, tím víc oceňuji horské výlety a procházky. Na nich jsem šťastná až euforicky.

Známí neznámí je film plný humoru a nečekaných zvratů, které nabízejí divákům prostor k zamyšlení. O čem je tento film pro vás?

Je o nás všech. O tom, jak se bojíme nebo jak se nám úplně nedaří žít otevřené, upřímné, a tím smysluplné vztahy. Jak se potřebujeme skrývat a chránit namísto toho, abychom chránili to, co spolu budujeme.

Film se odehrává mezi přáteli. Jak velkou roli hrají ve vašem životě přátelé? Máte třeba nějaké od dětství?

Myslím, že přátelé a blízcí lidé jsou absolutně směrodatní a důležití v životě každého člověka. Nemusí jich být mnoho, opravdový přítel je k nezaplacení. Ale co se týče našeho filmu, tam jde spíš o známé. A já mám pro přátele jinou definici.

Už mi chybí absolutní víra v to, že lidé to myslí vždy jen dobře

Můžete mi prozradit něco o vaší postavě, kterou hrajete?

Jsem veterinářka Bianka - křehké, veselé, otevřené a důvěřivé děvče.

Veterinářku Bianku hraje ve snímku Známí neznámí, který běží v kinech od konce března. Je o tom, co se stane, když se parta přátel rozhodne sdílet svoje mobilní telefony. Foto: CinemArt

Máte s ní něco společného i v reálném životě?

Myslím, že jsem byla Biankou, dokud jsem mnohokrát bolestivě nenarazila. Takže mi už trošku chybí její absolutní víra v to, že lidé to myslí vždy jen dobře. Obě dokážeme být pořádně naivní a upínáme se na to nejlepší v těch, se kterými se potkáme.

Jste tedy optimistka? Sklenici vidíte spíš zpola plnou než zpola prázdnou?

Určitě mám sklony k výraznému optimismu, vyvažuji tím svůj stále přítomný smutek.

V Americe, kde jsem nějakou dobu studovala, jsem žila na farmě. To byla paráda!

Říkáte, že hrajete veterinářku. Jaký je váš vztah ke zvířatům?

Enormně pozitivní. V dětství jsem měla všechna zvířátka, co zahrada nabídla - od ptáčků, co vypadli z hnízda, a já je učila létat, přes ježka až po zatoulané kočky. Také jsem měla psíka, velké množství morčátek a zajíce.

V Americe, kde jsem nějakou dobu studovala, jsem žila na farmě. Tam jsem byla v blízkosti ovcí, slepic, prostě všech možných zvířat. To byla paráda! Dnes jsem zodpovědná a kvůli nedostatku volného času zůstávám bez domácích miláčků. Zatím.

Se Zuzanou Mariankovou jste se už pracovně setkaly před tímto snímkem, jakou je režisérkou?

Se Zuzkou jsem pracovala ještě jako se studentkou. Je to velmi citlivý, jemný a vnímavý člověk, pracuje v plném nasazení a nic nenechá jen tak. A skvěle se s ní diskutuje.

Patříte k herečkám, které vedou diskuse s režiséry, nebo uznáváte jejich autoritu?

Vášnivě diskutuji, zároveň ale i absolutně uznávám. Jen někdy potřebuji pochopit a vyjasnit si názory.

Vždyť nejsem na knoflík ani nejsem hadrová panenka. A dobrá diskuse je podle mé zkušenosti vždy přínosná a příjemná.

Umět se spolu zasmát je léčivé. Ale nikdy jsem si partnera nevybírala podle předem stanovených kritérií

Kdy jste se naposledy dobře a s chutí zasmála?

V průběhu natáčení filmu každý den, kdy byl na place Martin Hofmann. V divadle mám úžasné kolegy, kteří mě taky umí nádherně rozesmát, a doma mám esenci humoru. Co víc si přát?

Říká se, že když muž umí svou ženu rozesmát, má vyhráno. Považujete smysl pro humor u svého protějšku za důležitý?

Umět se spolu zasmát je léčivé. Takže ano, je to pro mě důležité. Ale nikdy jsem si partnera nevybírala podle předem stanovených kritérií.

Má podle vás tento film v sobě nějaké poselství, které by si z něj měli diváci odnést?

To nechám na nich. Věřím, že jsou dostatečně vnímaví na to, abych jim musela našeptávat. A když se budou chtít jen pobavit, také to bude fajn.

V hlavní roli ji uvidíme v novém filmu Zakletá jeskyně, který je inspirován dávnou legendou o místu se vzácnými poklady. Premiéru má mít v červnu. Foto: Profimedia.cz

Zápletka snímku Známí neznámí je v tom, že se několik přátel odhodlá k brutální upřímnosti: vyndají proto mobily na stůl a nahlas sdílí každou doručenou zprávu a každý přijatý hovor dají na hlasitý odposlech. Jak moc si vy sama hlídáte soukromí?

Myslím, že mě práce naučila si hranice přesně stanovit, abych se neztratila. Jsou věci, které jsou jen a jen moje, a sdílím je výhradně s těmi, kterých se týkají, anebo s těmi, které si vyberu. Zůstanou tak stále vzácné, nepřekroucené, neinterpretované, opravdové.

Koho do svého soukromí pouštíte bez obav?

Chcete jmenovitě? (směje se)

Vloni jste tajně uspořádala svatbu. Splnila vaše představy?

Nikdy jsem neměla touhu dělat něco tajně, stejně jako jsem nikdy netoužila, dokonce ani nepřemýšlela o opulentní svatbě. Těch jsem si před kamerou užila dost.

Pro nás bylo nejvzácnější, že to bylo naše, maličké, ale intenzivní. S nejbližšími, kteří se mohli radovat s námi. Rozhodně ale nejsem ten typ herečky, která potřebuje svoje soukromí vykřikovat do světa.

I to, co musím sdílet kvůli své práci, je pro mě příliš. Cítím se radostně a bezpečně ve svojí sociální bublině. Jak žiju ve skutečnosti, beztak nikoho nezajímá, ale právě to je pro mě nejdůležitější. Nepotřebuji na každou vzácnost z mého soukromí znát názor veřejnosti.

Jste jednou z nejobsazovanějších hereček, ale jaká jste manželka? Pečující, nebo emancipovaná?

Dost dobrá manželka jsem.

Se svým o deset let mladším manželem Jonatánem Pastirčákem, za něhož se v tichosti vdala vloni na podzim. Foto: Profimedia.cz

Jak se vaše manželství odrazilo ve vaší herecké kariéře?

To by se mělo nějak odrazit?

Manžel je můj domov a nejlepší člověk, kterého znám. Vedle něho mohu být tou nejlepší verzí sama sebe

Třeba tím, že na ni máte méně času?

V tomto směru se nic nezměnilo od doby, co jsme se poznali. Naopak. A díky událostem uplynulých dvou let jsem s manželem (muzikant Jonatán Pastirčák) strávila více času než kdykoli s někým jiným.

Co se vám na manželovi nejvíc líbí?

Všecko. Jonatán je můj domov a nejlepší člověk, kterého znám. Vedle něho mohu být tou nejlepší verzí sama sebe.

Kde jste se seznámili?

Známe se dlouho. A potkali jsme se - kde jinde než v divadle.

Jakou roli hrají ve vašem životě technologie? Mobilní telefon, sociální sítě, počítač?

Všechno, co musím, se v tomto ohledu naučím. Jsem ale mnohem větší fanoušek všeho opravdového a skutečného, čeho se mohu dotknout.

Na prknech Slovenského národního divadla hraje v adaptaci nedokončeného díla Michaila Bulgakova Divadelní román. Foto: Ctirad Bachratý

Mobil a počítač využívám zejména při práci, na vyhledávání zpráv a informací, které právě potřebuji. A taky tu ráda zkouknu nějaký ten film či seriál. Uznejte, že na to, co všechno dnes technologie nabízejí, je to dost málo. Mně to ale zatím bohatě stačí. Nejvíc technologie využívám asi jako řidička v autě, tam mi slouží opravdu skvěle.

Objevila jste se jako milenka Františka Lotrinského v oblíbené minisérii Marie Terezie. Jaké to bylo natáčení?

Byl to zábavný babylon. Vždy jsem se na natáčení velmi těšila, i když mnohokrát nebylo vůbec komfortní.

V čem? S čím jste se musela při natáčení utkat?

Kostýmy byly překrásné, ale nedalo se v nich žít. Neustále mi byla zima, cítila jsem chlad a průvan. Byly to jen takové jednoduché, prozaické věci.

Jaký máte vztah k této panovnici, tedy k Marii Terezii?

Osobně k ní žádný hlubší vztah nemám, ale jako historická postava má můj obdiv.

Objevila jste se i v několika historických filmech, jaké období dějin máte nejraději?

Nemám jen jedno oblíbené období, ale máte pravdu, jsem velký fanoušek historie. Baví mě toho na ní hodně. A je jen jediné období, ke kterému jsem zatím nenašla žádný vztah - a tím je pravěk.

Na Slovensku máte prezidentku, takových zemí je na světě málo. Jak se díváte na ženy ve vedení společnosti? Co mohou nabídnout oproti mužům?

Máme skvělou a fantastickou paní prezidentku. Myslím, že nic lepšího se nám nemohlo stát.

Táňa Pauhofová Foto: Petr Horník, Právo

Moudrá, klidná, laskavá a noblesní žena, která svoje ego, na rozdíl od mnoha kolegů, nepovyšuje nad svoji službu. Takových by bylo po celém světě potřeba mnohem víc.

Jen by k tomu, aby se takové ženy dostávaly do vedení, měla dospět celá společnost.

Co vám v poslední době udělalo radost?

Mnoho drobností mi dělá velké radosti.

Co máte před sebou, ať už v pracovní, či osobní oblasti?

Točím nový projekt, hraju v divadle, učím na škole - takže výzev je stále dost. A v soukromí? Tam mě, doufám, čekají samé parádní věci. A ty, co parádní nebudou, zvládnu, doufám, se ctí.

Máte své zavedené rituály, bez kterých si nedovedete představit svůj den?

Ani ne, moje dny jsou poměrně dost různorodé, takže mít něco jako rituál mě neláká, to bych si na sebe akorát ušila bič.

U čeho si nejvíc odpočinete?