Seniorka je hvězdou přehlídkových mol i sociálních sítí

Potom, co její manžel vážně onemocněl, se rozhodla založit módní blog, který jí měl pomoci přivést jeho i ji na jiné myšlenky. „Když byla Nelsonovi diagnostikována rakovina, se kterou bojoval šest let, rozhodla jsem se založit si módní blog jako jistou formu odreagování. Než umřel, tak jsme měli pravidelnou sérii fotek, co si vzít na chemo. Snažili jsme se tím odlehčit situaci,” uvedla v rozhovoru pro magazín 5280.