Scarlett Johanssonová: Smířila jsem se s tím, že nikdy nebudu hubená

Jejím snoubencem je kolega z branže Colin Jost. „Nečekala jsem to. Bylo ale příjemné, když mi po dvou letech řekl, že se mnou chce prožít celý život. Je velice inteligentní a jako komik a scenárista populární americké show Saturday Night Life má neuvěřitelný smysl pro humor. Všichni se ptají, kdy bude svatba. Na to se ale musím podívat do diáře,“ vtipkuje pětatřicetiletá blondýnka, která je už léta považovaná za jednu z nejpřitažlivějších žen Hollywoodu.

Stejně velkou radost jako nabídka k jejímu už třetímu sňatku jí dělá film celý zasvěcený jen Black Widow. Postavu mimochodem na stříbrném plátně ztvárňuje díky novým a novým dílům Avengers už deset let. Ani ji nerozhodilo, že jeho premiéra musela být kvůli koronavirové pandemii přesunuta z letošního dubna na listopad.

„Myslím, že se na něj fanoušci budou těšit o to víc, teď o něm všichni mluví na sociálních sítích,“ říká s doporučením zhlédnout před návštěvou kina strhující finále Avengers: Endgame (2019), kde se Natasha Romanoffová alias Black Widow obětuje pro záchranu lidstva.

Jako hlavní hrdinka dobrodružné akční sci-fi Black Widow. Foto: Profimedia.cz

„Fanoušci si o ní vyprosili samostatný film. Jen pár herců může říct, že pracovali na postavě tak dlouho, až nakonec dostali šanci ponořit se hluboko do její psychiky,“ pochvaluje si.

„Díky tomu poznáme to, odkud přišla, její minulost a motivaci, zkrátka se nabízí obrázek celé její osobnosti,“ přibližuje příběh, se kterým se dá už teď počítat jako s jistým hitem.

Za deset let nepřibrala ani deko

Ve studiích Marvel Universe vytvořili podle Johanssonové něco naprosto unikátního. Film o Natashe Romanoffové se odehrává v době mezi dějem avengerovských filmů Občanská válka (2016) a Nekonečná válka (2018). Oč v něm jde?

Skupina velmi nebezpečných lidí odhalí její téměř zapomenutou minulost, a ona se proto musí vydat na cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována Taskmasterem – neúprosným zabijákem, jehož jediným úkolem je zničit ji.

„Zaujalo mě, že má příběh tolik vrstev, tajemství, vidíme Black Widow nejen odhodlanou, ale i zranitelnou,“ vysvětluje herečka, která kvůli roli této bývalé agentky KGB musela projít náročným fyzickým tréninkem.

Podle ní je Kevin Feige, prezident Marvel Studios, které se specializuje na převádění komiksových příběhů do filmů, geniální v tom, že vždy přemýšlí, co fanoušci očekávají, a pak jim dá něco, o čem by se jim nikdy ani nesnilo. Součástí příběhu Black Widow je i nečekané odkrytí jejích rodinných vazeb.

„Je ale nejen o rodině, ale i o odpuštění,“ prozrazuje Scarlett a dodává, že vyprávění začíná v Budapešti, ve městě, kde kdysi Natasha prožila tajemné dobrodružství.

Role Black Widow pro ni nebyla zadarmo. „Hraju ji už od roku 2010 a do postavy jsem investovala hodně času i sil, naučila jsem se částečně i rusky. Věděla jsem, že musím nový příběh natočit co nejrychleji, v době, kdy jsem ještě měla chuť obléknout se do toho upnutého kostýmu. Doposud jsem nepřibrala ani deko, protože jsem byla pořád v akci. Fyzička, kterou díky této postavě mám, je něco neskutečného. Protože ale nechci zůstat u jediného dítěte, časem si trochu popustím uzdu,“ směje se matka nyní šestileté Rose.

Miláčkem diváků se stala už ve třinácti letech v Redfordově Zaříkávači koní (1998). Foto: archiv TV Nova

Má ji s druhým manželem, francouzským uměleckým kurátorem Romaninem Dauriacem. První manželství s kanadským hercem Ryanem Reynoldsem bylo bezdětné.

Na vlastní kůži

Filmy, za které si vysloužila nominace na zlatou sošku, jsou Králíček Jojo a Manželská historie.

„V prvním, v parodii na dobu fašismu, jsem roli vzala hlavně proto, že v příběhu kluka, který se chce stát nacistou, hraju matku, která ukrývá židovskou dívku. Sama se cítím Židovkou, moje matka, Melanie Sloanová, pochází z Ashkenazi židovské rodiny původem z Polska a Ruska, takže mám dobu nacismu a holocaustu dobře zmapovanou.

V Manželské historii jsem zase jako matka před rozvodem, což už jsem také na vlastní kůži zažila, takže oba filmy mi byly tematicky i lidsky blízké,“ prozradí Scarlett, která teď dabuje animovaný muzikál Sing 2.

Nedávno se v show moderátorky Ellen DeGeneresové dozvěděla o nabídce legendární zpěvačky Dolly Partonové: ta se dala slyšet, že by chtěla, aby ji ztvárnila ve filmu. Scarlett to potěšilo a čeká, až se s ní Dolly spojí. Podle Ellen to kromě zpěvu bude i díky jejímu slavnému bujnému poprsí.

Hubená nikdy nebude, naštěstí

Kromě talentu od boha je podle režisérů Scarlett až neskutečně sexy, a tak jim dělá neskonalé potěšení obsazovat ji do rolí různých femme fatale. Takové ženské křivky, kterými se může chlubit, nemá téměř žádná hollywoodská hvězda. Nejdřív jí jejich neustálé vyzdvihování filmaři vadilo, teď je bere jako přednost:

„Smířila jsem se s tím, že nikdy nebudu hubená. Aspoň jsem jiná než ostatní herečky.“

Vždycky měla štěstí na dobré role. Před sedmnácti lety prorazila s melancholickým snímkem Ztraceno v překladu, od té doby je jasné, že je nejen krásná, ale opravdu talentovaná. I když většinou ztvárňuje role v dramatech, jako je Match Point: Hra osudu (2005) Woodyho Allena nebo Králova přízeň (2008) či Lucy (2014), dokáže se blýsknout i v komediích: třeba v dalších filmech Woodyho Allena – Vicky Christina Barcelona (2008) a Sólokapr (2006).

S režisérem Woodym Allenem v jeho mysteriózní komedii Sólokapr (2006). Foto: Profimedia.cz

V Hollywoodu je jako doma už od dětství. Již ve třinácti letech se stala miláčkem diváků v roli Grace v romantickém Redfordově Zaříkávači koní.

Víte, že… Její dědeček byl spisovatel Ejner Johansson, otec Karsten původem z Dánska je architekt, její matka Melanie vystudovala herectví a je zároveň Scarlettina manažerka.

Říká o sobě, že je nezávislá, vytrvalá a dovede se o sebe postarat.



Scarlettina herectví si váží režiséři i její kolegové. Za všechny to vystihl Woody Allen. „Je inteligentní a zábavná. Celé natáčení prozáří. Umí zpívat, je i pohybově výborná, prostě všestranně talentovaná.“

Je velmi liberální v módě a vyzkouší cokoliv. Podle stylistů jen ona dodá modelům něco z kouzla Liz Taylorové a Marilyn Monroe.