Pět věcí, které dělat po ránu, abyste byli šťastnější

Tato rada je záměrně obecná. Každému totiž vyhovuje něco jiného. Důležité ale je, abyste se měli po zazvonění budíku na co těšit. Pro někoho to může být ranní meditace, během které si dá myšlenky do kupy. Pro jiného cvičení, krátká procházka nebo proces přípravy kávy včetně namletí zrn a šlehání mléka.